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COVID-19藥增舒冠效 重度腎功能不全可用倍拉維

中央社／ 台北23日電

此波COVID-19疫情急又猛，衛福部疾管署今天表示，日本新口服藥舒冠效（Xocova），已修訂用藥指引，作為口服替代藥使用；倍拉維亦已開放重度腎功能不全病人減量使用。

衛福部疾管署發言人羅一鈞今天接受媒體聯訪表示，此波COVID-19疫情又急又猛，有倍增趨勢，預計6月中下旬達疫情高峰時單週就診人次上看10萬。

對於藥物整備，羅一鈞今天說明，尚有瑞德西韋20.6萬劑、倍拉維46.9萬人份、莫納皮拉韋1萬人份。日本首款國產COVID-19口服藥、由藥廠塩野義製藥（Shionogi）研發的舒冠效（Xocova），亦已於15日修訂用藥指引、開放使用。

羅一鈞說明，適用對象為，無法使用倍拉維或瑞德西韋 （Remdesivir）的具任一重症風險因子（除懷孕外），未使用氧氣且於發病3天內大於等於12歲以上輕症病人。或機構群聚事件中，具任一重症風險因子（除懷孕外）的確診個案。

羅一鈞說明，目前舒冠效角色與莫納皮拉韋（Molnupiravir）一樣，為口服替代用藥，尤其針對莫納皮拉韋EUA期滿並將陸續屆效，若後續用罄，就會以舒冠效銜接使用；國內庫存有5000人份，並還有開口合約，屆時會視疫情需求適時叫貨。

羅一鈞解釋，過去倍拉維（Paxlovid）仿單並未註記洗腎病人、嚴重腎功能不全者使用劑量，因此不建議使用，多以莫納皮拉韋代替；不過近期藥廠基於後續實證資料，向食品藥物管理署提出倍拉維減量使用的方法，已經審查通過並加注於仿單，因此已發布通函通知醫界。

疾管署說明，食品藥物管理署已於114年2月25日核准倍拉維（Paxlovid）仿單變更，增列重度腎功能不全病人（eGFR<30mL/min，包含接受血液透析者）用法用量；未來遇重度腎功能不全（包含血液透析）病人經COVID-19檢驗陽性欲評估及開立口服抗病毒藥物時，可依最新核准用法開立倍拉維減量使用。

疾管署說明，基於倍拉維在預防高風險感染病人的效能優於莫納皮拉韋，且治療可能引發傷害的疑慮少於莫納皮拉韋，因此強烈建議針對非重症但有高住院風險之COVID-19感染病人，原則以倍拉維為治療首選藥物。

莫納皮拉韋 羅一鈞 COVID-19

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