快訊

桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

不只哈佛！川普政府對名校再出招 控哥大違法「故意漠視猶太生」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI新功能火力全開！2025 Google I/O 5大重點不可不知

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
圖／Google提供
圖／Google提供

在剛落幕的2025年Google I/O開發者大會中，Google發布了多項重磅創新，涵蓋AI模型、搜尋體驗、生成式媒體、智慧穿戴裝置等領域，並將重點聚焦在AI技術與全方位實際應用的最新發展，以下可能會很快開始影響你日常生活的5大重點，你不能不知道。

Gemini AI助理功能再進化

除了目前已經推出預覽版的Gemini 2.5 Pro，Google也將提供更快速高效的Gemini 2.5 Flash，具備更強的推理與多模態處理能力。Gemini Live則整合語音、鏡頭與螢幕分享功能，提供即時互動的AI助理體驗。 Gemini也將更深入地整合到Google生態系，支援地圖、日曆等服務應用。

AI讓搜尋體驗更即時、直覺

Google為搜尋加入了「AI模式」，透過Gemini模型與多模態技術，強化搜尋的理解力、互動性與即時應用能力，讓使用者能以更自然的方式獲得深入答案，Search Live功能讓用戶透過相機達成視覺搜尋，即時對話解答協助；也可以透過個人化情境提供量身打造的搜尋結果，甚至完成依照喜好需求訂票與穿搭購物建議等複雜任務。

全新Android XR平台 AI智慧眼鏡變更時尚

Android XR與Gemini AI結合，為智慧眼鏡與頭戴式裝置打造更沉浸式的互動體驗。而配備相機、麥克風和喇叭，能與手機協作存取應用的智慧眼鏡，未來也將會有更多時尚外型設計供消費者選擇，除了先前已經合作過的三星，Google也宣布將與Warby Parker、Gentle Monster等眼鏡品牌合作，打造內外兼具的互動使用體驗。

更多的AI影像與多媒體創作工具

包括文字轉影片模型Veo 3、新一代文字轉圖像工具Imagen 4、音樂生成模型Lyria 2，以及全新AI影像創作平台Flow，結合Veo、Imagen與Gemini，為專業創作者提供電影級視覺內容。

SynthID Detector協助辨識AI生成內容

隨著生成式內容越來越真假難辨，Google宣布推出全新SynthID Detector驗證平台，可協助辨識圖像、音訊、影片與文字是否為Gemini、Imagen、Veo等Google AI工具生成，並偵測其中是否包含SynthID浮水印。即使內容經過轉換或修改，這項技術仍具辨識能力，提升內容透明度、減少誤用與假訊息。

Gemini將變得更個人化、更主動、也更強大。圖／Google提供
Gemini將變得更個人化、更主動、也更強大。圖／Google提供
全新網站SynthID Detector協助辨識AI生成內容。圖／Google提供
全新網站SynthID Detector協助辨識AI生成內容。圖／Google提供
Android XR透過Gemini為眼鏡與頭戴式裝置帶來智慧新體驗。圖／Google提供
Android XR透過Gemini為眼鏡與頭戴式裝置帶來智慧新體驗。圖／Google提供
AI模式帶來全新購物與虛擬試穿體驗。圖／Google提供
AI模式帶來全新購物與虛擬試穿體驗。圖／Google提供

眼鏡 Gemini

延伸閱讀

虛實整合時代來臨 台廠樂

紐時曝馬斯克與妻半夜聊Google共同創辦人 傳記指會製造出某「邪惡」東西

Google I/O開發者大會 秀出最強大AI搜尋

以執行競爭法促進Data Sharing — 美國與歐盟的立場漸趨一致？

相關新聞

AI新功能火力全開！2025 Google I/O 5大重點不可不知

在剛落幕的2025年Google I/O開發者大會中，Google發布了多項重磅創新，涵蓋AI模型、搜尋體驗、生成式媒體...

林志玲Qeelin高級珠寶傍身 古典東方美閃耀坎城影展

第78屆坎城影展仍正如火如荼展開，除了歐美明星的派對或紅毯造型成為人氣焦點，日前林志玲也選擇了東方高級珠寶品牌Qeeli...

今夏最甜HOLA×HARIBO超萌聯名！9款限量商品把小熊軟糖變大了

全球最紅的HARIBO小熊軟糖變大了！HOLA×HARIBO推出今夏最甜「糖果系」跨界聯名，共有9款限量商品，包括48公...

穩如鈦山 TITANSHIELD 固態行動電源開箱實測：支援三合一無線快充

近年來，消費者對行動電源的需求不再僅止於充電效率與容量，更關注產品在安全性、攜帶性與裝置兼容性上的表現。來自 grantclassic 的全新行動電源產品——穩如鈦山 TITANSHIELD，即是在此背景下推出，主打固態鋰電芯、支援三合一無線充電（MagSafe／Apple Watch／AirPods），並具備獨特的客製化背板選項。

特「牛」的一手！Balenciaga聯名藍寶堅尼全台前衛上市

高級跑車的領域裡，提到「大牛」總會讓人聯想到造型誇張、氣勢高昂的藍寶堅尼（Lamborghini）。近日時尚品牌巴黎世家...

2天完售！「一生必嘗壽喜燒」人形町今半 大倉久和上菜

來自東京、有逾130年歷史的壽喜燒名店「人形町今半」，首度跨海來台，與大倉久和大飯店聯手、即起展開期間限定客座活動，與日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。