AI新功能火力全開！2025 Google I/O 5大重點不可不知

在剛落幕的2025年Google I/O開發者大會中，Google發布了多項重磅創新，涵蓋AI模型、搜尋體驗、生成式媒體、智慧穿戴裝置等領域，並將重點聚焦在AI技術與全方位實際應用的最新發展，以下可能會很快開始影響你日常生活的5大重點，你不能不知道。

Gemini AI助理功能再進化

除了目前已經推出預覽版的Gemini 2.5 Pro，Google也將提供更快速高效的Gemini 2.5 Flash，具備更強的推理與多模態處理能力。Gemini Live則整合語音、鏡頭與螢幕分享功能，提供即時互動的AI助理體驗。 Gemini也將更深入地整合到Google生態系，支援地圖、日曆等服務應用。

AI讓搜尋體驗更即時、直覺

Google為搜尋加入了「AI模式」，透過Gemini模型與多模態技術，強化搜尋的理解力、互動性與即時應用能力，讓使用者能以更自然的方式獲得深入答案，Search Live功能讓用戶透過相機達成視覺搜尋，即時對話解答協助；也可以透過個人化情境提供量身打造的搜尋結果，甚至完成依照喜好需求訂票與穿搭購物建議等複雜任務。

全新Android XR平台 AI智慧眼鏡變更時尚

Android XR與Gemini AI結合，為智慧眼鏡與頭戴式裝置打造更沉浸式的互動體驗。而配備相機、麥克風和喇叭，能與手機協作存取應用的智慧眼鏡，未來也將會有更多時尚外型設計供消費者選擇，除了先前已經合作過的三星，Google也宣布將與Warby Parker、Gentle Monster等眼鏡品牌合作，打造內外兼具的互動使用體驗。

更多的AI影像與多媒體創作工具

包括文字轉影片模型Veo 3、新一代文字轉圖像工具Imagen 4、音樂生成模型Lyria 2，以及全新AI影像創作平台Flow，結合Veo、Imagen與Gemini，為專業創作者提供電影級視覺內容。

SynthID Detector協助辨識AI生成內容