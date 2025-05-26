《男公館》殺青解放大秀腹肌 520短影音破百萬觀看

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人，與聯合數位文創共同出品的《男公館》，歷經三個月拍攝，日前終於殺青，殺青宴上所有演員包括張立昂、羅宏正、周予天、李千娜、邱偲琹、周曉涵、林輝瑝、孫沁岳等出席，遠在杜拜工作的吳思賢及峇厘島的謝承均也跨海連線同慶，當天即刻於粉專上線520男公館我愛你短影音，立馬衝破百萬觀看，足見《男公館》粉絲期待威力。

製作人陳奕於殺青宴上感性說道：「謝謝拍戲期間每天滿滿的應援探班，演員們雖然不能享受粉絲及親朋好友每天不斷的美食應援，但有你們的加油，就是我們最大前進的力量，也特別感謝亦師亦友的郝導，在製作上傾囊相授，讓我在溝通與執行過程中更快上手，不僅兼顧預算控管，更在效果呈現上達到出乎意料的精彩平衡。」

而向來在偶像劇擔任霸總的張立昂，在《男公館》突破的演出，張立昂表示:「這段日子把我們每個人都逼到一個新境界。有時候凌晨還在背詞、做核心運動、排戲，眼神已死，但心還活著。我想我們不是在演，是一起經歷一場很好笑又很熱血的修行。」張立昂在《男公館》的蛻變，已經讓所有粉絲超級期待。

製作人陳奕很重視前置的功課，安排百日魔鬼訓練營讓所有演員鍛鍊身體，成果令粉絲的眼睛為之一亮。圖／達騰娛樂提供

520短影音一上線，粉絲大都表示穿太多，羅宏正說：「我覺得胃口是不是都被小樂養壞了。｣而羅宏正表示最感動的是每一位有經驗的演員們都會豪不吝嗇的傾囊相授。劇中女主角之一的邱偲琹表示：「雖然我的角色不用像男演員們需要大秀肌肉，但是看到男演員們在體態密集訓練時，看著他們鍛鍊、控制飲食、脫水、把體脂肪降到最低，真的非常佩服他們。那種熱血、為了作品拼命的感覺，連我都被他們感動到激起訓練的決心！」