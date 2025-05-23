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華航參加 TTE 全航線購票享 77 折起優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2025 TTE 台北國際觀光博覽會23日起至 5 月 26 日於台北世貿一館開展，華航（2610）以「永續飛行 串聯世界」主題，華航現場祭出多重好康回饋，全航線購票享 77 折起優惠，此外，即日起至 5 月 31 日止，購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎。

位於 B522 攤位的華航展區，整體設計秉持永續環保理念，結合華航航點遍及亞洲、歐洲、北美洲及大洋洲等地之景觀特色，以獨特的蜂巢紙雕藝術呈現四大洲的經典景致，採用具國際認證環保材質的宣影布設計展台，陳列近年華航獲獎佳績及商品，營造耳目一新的低碳美學，展現對永續發展的品牌承諾。華航更精心規劃具航空永續知識的小遊戲「空中偵察員」，藉由民眾互動的過程，創造寓教於樂的趣味體驗。

華航展位大方祭出眾多好康優惠吸客，加入「LINE 官方帳號」好友，體驗運用生成式 AI 自創研發的「旅遊小花測驗」，找到命定城市，解鎖購票專區享定額優惠；加碼完成命定城市拼圖遊戲，上傳個人社群平台還可再抽驚喜好禮；四天展期間更安排精彩豐富的舞台表演，展位內亦設有星級飯店咖啡小點款待區，好吃又好玩，好禮獎不完，歡迎民眾踴躍前往華航攤位購票同樂。

華航同慶 TTE 旅展開幕，夏日舒適圈線上促銷同步開跑，台灣出發全航線優惠 77 折起，台北－新加坡TWD 4,620 元起 （未稅）、台北－曼谷 TWD 4,620 元起 （未稅）、台北－石垣島 TWD 6,552 元起 （未稅）、台北－大阪 TWD 8,832 元起 （未稅），不用萬元就可滿足旅客暢遊亞洲熱門航線的渴望。飛往南半球紐澳避暑，雪梨、布里斯本及奧克蘭通通兩萬元有找；更是規畫玩美之旅的最佳時機，前往加州安大略特價 TWD 19,304 元起 （未稅）；直飛歐洲黃金 6 大航點，法蘭克福最優惠只要 TWD 25,298 元起 （未稅），還有更多精選航點超值特惠中，立即搶票，就趁這檔。

此外，即日起至 5 月 31 日止，購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎，大獎包含雙人同行區域線不限航點機票加上桃園國際機場凱悅酒店住宿券、全球不限航點機票、高鐵半價乘車券與高鐵假期抵用券及五星級飯店住宿等豐富獎項，買越多中獎機會就越多；旅客搭乘華航，額外再送 JetFi mobile 全球多國 eSIM、高鐵聯票優惠、銀行購票滿額贈、LINE購物優惠券等好康滿滿，盡在華航。

華航推出全新 LINE 官方帳號，立即搜尋 LINE ID 「@chinaairlines」加好友，享受最懂您「心」的旅遊小夥伴，提供最新優惠、智慧推播、互動服務等精彩內容。

華航 機票 LINE

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