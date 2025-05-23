華信航空 TTE 旅展限時優惠 機加酒最低3,688元起

2025台北國際觀光博覽會TTE 23日起至5月26日，一連四天在台北世貿一館盛大舉辦，華信航空與中華航空（2610）共同參展，華航集團展區為B522。華信航空總經理張程皓親臨現場出席開幕儀式，展覽期間華信航空特別推出國內自由行限時優惠。

華信航空目前飛航台北-台東、台北-金門、台北-澎湖、台北-馬祖、台中-金門、台中-澎湖、台中-花蓮、以及高雄-金門、高雄-澎湖、高雄-花蓮等國內航線，並即將於6月6日開航高雄-馬祖南竿新航線。為讓旅客輕鬆玩GO台灣之美，旅展期間只要到華信航空攤位下載APP，就可兌換限量禮物。

今年TTE旅展華信航空特別推出五大熱門國旅地區，澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東，再加碼金廈小三通，超值機加酒行程最低只要3,688元起。今年夏天，不論是到澎湖和史努比共同欣賞燦爛花火、到台東和哆啦A夢一起搭熱氣球翱翔天際、到金門暢玩偶像劇浪漫打卡景點，或是到馬祖夜賞藍眼淚自然生態之美，歡迎大家到TTE旅展華信航空攤位，規劃選購今年最優惠的夏之旅行程。

在華航集團展區主舞台，華信航空每日安排有獎徵答活動，歡迎民眾前來挑戰領取限量版ATR飛機模型、環保露營杯、旅行側背包及最新上市超可愛的海東青寶寶購物袋等華信獨家商品，讓您出門旅遊輕鬆方便又環保，歡迎大家一起來活動現場搶答拿好禮。