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林志玲Qeelin高級珠寶傍身 古典東方美閃耀坎城影展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
出席開雲集團Women in Motion晚宴時，身穿黑色薄紗禮服的林志玲同樣選擇了Qeelin珠寶傍身。圖／Qeelin提供
出席開雲集團Women in Motion晚宴時，身穿黑色薄紗禮服的林志玲同樣選擇了Qeelin珠寶傍身。圖／Qeelin提供

第78屆坎城影展仍正如火如荼展開，除了歐美明星的派對或紅毯造型成為人氣焦點，日前林志玲也選擇了東方高級珠寶品牌Qeelin登上電影首映紅毯，並參加開雲集團的Women In Motion晚宴，借溫婉內斂的金工輪廓與寶石之美，展現獨屬東方的風雅、落落大方。

在名導魏斯安德森新片《The Phoenician Scheme》的首映紅毯上，林志玲配戴了一款Qeelin Wulu Fairy高級珠寶系列黃鑽項鍊，以傳說中女神的飄逸衣袖轉譯設計為Wulu珠寶不規則的流轉弧線，抽象也具象；珠寶項鍊更鑲嵌一顆大克拉數的鮮豔黃鑽為主石，色彩明亮吸睛，同套造型並搭配了Wulu系列Diamond River 18K白金鑽石戒指與耳環。

此外在參加開雲集團Women In Motion晚宴時，林志玲則換上另一套黑色薄紗禮服、一展高貴氣質。彼時Wulu珠寶再度成為造型「助攻」：Wulu Garden 18K白金及粉紅藍寶石鑲鑽項鍊與耳環特別選用了鏤空造型，並在內側鑲嵌以水滴型粉紅藍寶石；珠寶所代表的Wulu葫蘆除傳遞東方文化中的福祿意象，白金、白鑽與粉色寶石的輝映，輕快中不失隆重，更在坎城的星光下脫穎而出、閃耀出眾。

林志玲在晚宴時所配戴的Qeelin Wulu Garden 18K白金及粉紅藍寶石鑲鑽耳環，價格店洽。圖／Qeelin提供
林志玲在晚宴時所配戴的Qeelin Wulu Garden 18K白金及粉紅藍寶石鑲鑽耳環，價格店洽。圖／Qeelin提供
林志玲日前配戴Qeelin珠寶登上坎城紅毯，美豔明亮。圖／Qeelin提供
林志玲日前配戴Qeelin珠寶登上坎城紅毯，美豔明亮。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Fairy高級珠寶系列18K白金鑲嵌濃彩黃鑽和鑽石項鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Fairy高級珠寶系列18K白金鑲嵌濃彩黃鑽和鑽石項鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供

黑色 紅毯 珠寶

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