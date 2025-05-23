林志玲Qeelin高級珠寶傍身 古典東方美閃耀坎城影展

第78屆坎城影展仍正如火如荼展開，除了歐美明星的派對或紅毯造型成為人氣焦點，日前林志玲也選擇了東方高級珠寶品牌Qeelin登上電影首映紅毯，並參加開雲集團的Women In Motion晚宴，借溫婉內斂的金工輪廓與寶石之美，展現獨屬東方的風雅、落落大方。

在名導魏斯安德森新片《The Phoenician Scheme》的首映紅毯上，林志玲配戴了一款Qeelin Wulu Fairy高級珠寶系列黃鑽項鍊，以傳說中女神的飄逸衣袖轉譯設計為Wulu珠寶不規則的流轉弧線，抽象也具象；珠寶項鍊更鑲嵌一顆大克拉數的鮮豔黃鑽為主石，色彩明亮吸睛，同套造型並搭配了Wulu系列Diamond River 18K白金鑽石戒指與耳環。