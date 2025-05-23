今夏最甜HOLA×HARIBO超萌聯名！9款限量商品把小熊軟糖變大了

近年來，消費者對行動電源的需求不再僅止於充電效率與容量，更關注產品在安全性、攜帶性與裝置兼容性上的表現。來自 grantclassic 的全新行動電源產品——穩如鈦山 TITANSHIELD，即是在此背景下推出，主打固態鋰電芯、支援三合一無線充電（MagSafe／Apple Watch／AirPods），並具備獨特的客製化背板選項。

2025-05-23 13:09