快訊

爆料排隊名店蛋黃酥有「蟑螂乾屍」！她遭告誹謗 檢不起訴

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

聽新聞
0:00 / 0:00

今夏最甜HOLA×HARIBO超萌聯名！9款限量商品把小熊軟糖變大了

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／HOLA和樂家居提供
圖／HOLA和樂家居提供

全球最紅的HARIBO小熊軟糖變大了！HOLA×HARIBO推出今夏最甜「糖果系」跨界聯名，共有9款限量商品，包括48公分的超大顆軟糖抱枕、小熊軟糖袋迷你吊飾、點綴滿滿小熊的馬克杯、造型點心盤、Ｑ軟腳踏墊等，繽紛色彩＋超萌設計讓整個夏天多巴胺爆棚！

HARIBO聯名系列即日起於HOLA全台20間門市及官網限量開賣，6月4日前到店任意消費滿599元送經典金熊環保購物袋（數量有限兌完為止，每位會員限換一次）。

此外，5月29日至6月8日HOLA台北內湖店、高雄左營店加碼「快樂小熊拍貼機」，出示會員畫面即可免費體驗，趕快衝一波！

●HARIBO造型抱枕：

48cm超大抱枕，共有紅、黃、藍、綠等4色，售價1,390元。

●HARIBO軟糖袋玩偶吊飾：

圖／HOLA和樂家居提供
圖／HOLA和樂家居提供

1:1還原糖果袋包裝，1袋2入，售價999元。

●HARIBO強化瓷馬克杯（不含杯蓋）：

圖／HOLA和樂家居提供
圖／HOLA和樂家居提供

巧思藏在杯底！飲料喝到最後會悄悄露出一顆紅色小熊軟糖，售價599元。

●HARIBO立體矽膠杯蓋10cm：

圖／HOLA和樂家居提供
圖／HOLA和樂家居提供

綴滿色彩繽紛的小熊軟糖裝飾，是辦公室與居家最吸睛的單品，售價399元。

●HARIBO強化瓷點心盤19.5cm：

圖／HOLA和樂家居提供、翻攝自IG @hola.taiwan
圖／HOLA和樂家居提供、翻攝自IG @hola.taiwan

共有紅、藍2色，售價399元。

●HARIBO造型香氛石＋漿果與小蒼蘭精油：

圖／HOLA和樂家居提供
圖／HOLA和樂家居提供

米白色石膏材質小熊搭配精選精油，讓空間飄散甜美果香，售價999元。

●HARIBO針織提袋：

圖／HOLA和樂家居提供
圖／HOLA和樂家居提供

復古針織材質融合HARIBO圖案，容量恰到好處，售價599元。

●HARIBO造型記憶棉踏墊47×69cm：

圖／HOLA和樂家居提供
圖／HOLA和樂家居提供

使用柔軟記憶棉材質與經典小熊圖案，踩下就像進入軟糖的世界，售價599元。

●HARIBO再生環保購物袋：

圖／HOLA和樂家居提供
圖／HOLA和樂家居提供

售價69元。6月4日前於HOLA門市任意消費單筆滿599元免費送，數量有限兌完為止，每會員限換一次。

售價 HOLA

延伸閱讀

金泰梨《正年》二封百想視后，坎城影展出道即巔峰的怪物新人，IG穿搭帥氣圈粉不限男女！

漫畫都畫不出的美貌！Gentle Monster 驚喜聯名 Karina 紫金髮辣秀「AI建模身材」出鏡形象大片

漢堡王「華堡2個199」！超可愛「薯條包」限量背著走

盤點10位韓國女星演繹夏日短髮時尚！Winter「小貓剪髮」、舒華耳下金髮超搶眼

相關新聞

今夏最甜HOLA×HARIBO超萌聯名！9款限量商品把小熊軟糖變大了

全球最紅的HARIBO小熊軟糖變大了！HOLA×HARIBO推出今夏最甜「糖果系」跨界聯名，共有9款限量商品，包括48公...

穩如鈦山 TITANSHIELD 固態行動電源開箱實測：支援三合一無線快充

近年來，消費者對行動電源的需求不再僅止於充電效率與容量，更關注產品在安全性、攜帶性與裝置兼容性上的表現。來自 grantclassic 的全新行動電源產品——穩如鈦山 TITANSHIELD，即是在此背景下推出，主打固態鋰電芯、支援三合一無線充電（MagSafe／Apple Watch／AirPods），並具備獨特的客製化背板選項。

特「牛」的一手！Balenciaga聯名藍寶堅尼全台前衛上市

高級跑車的領域裡，提到「大牛」總會讓人聯想到造型誇張、氣勢高昂的藍寶堅尼（Lamborghini）。近日時尚品牌巴黎世家...

2天完售！「一生必嘗壽喜燒」人形町今半 大倉久和上菜

來自東京、有逾130年歷史的壽喜燒名店「人形町今半」，首度跨海來台，與大倉久和大飯店聯手、即起展開期間限定客座活動，與日...

台北國際觀光博覽會搶好康 799元飛出國、遊希臘3萬初

2025年第19屆台北國際觀光博覽會今天在台北世貿登場，參展廠商較去年成長近40%，達350家。今年各家業者也卯足全力推...

舒淇現身坎城紅毯！酒紅色禮服搭華麗水鑽飾邊 網讚女神零失誤

第78屆坎城影展倒數計時，迎來主競賽項目唯一華語片《狂野時代》首映，包括舒淇、易烊千璽、趙又廷等演員及導演畢贛都出席紅毯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。