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今夏最甜HOLA×HARIBO超萌聯名！9款限量商品把小熊軟糖變大了
全球最紅的HARIBO小熊軟糖變大了！HOLA×HARIBO推出今夏最甜「糖果系」跨界聯名，共有9款限量商品，包括48公分的超大顆軟糖抱枕、小熊軟糖袋迷你吊飾、點綴滿滿小熊的馬克杯、造型點心盤、Ｑ軟腳踏墊等，繽紛色彩＋超萌設計讓整個夏天多巴胺爆棚！
HARIBO聯名系列即日起於HOLA全台20間門市及官網限量開賣，6月4日前到店任意消費滿599元送經典金熊環保購物袋（數量有限兌完為止，每位會員限換一次）。
此外，5月29日至6月8日HOLA台北內湖店、高雄左營店加碼「快樂小熊拍貼機」，出示會員畫面即可免費體驗，趕快衝一波！
●HARIBO造型抱枕：
48cm超大抱枕，共有紅、黃、藍、綠等4色，售價1,390元。
●HARIBO軟糖袋玩偶吊飾：
1:1還原糖果袋包裝，1袋2入，售價999元。
●HARIBO強化瓷馬克杯（不含杯蓋）：
巧思藏在杯底！飲料喝到最後會悄悄露出一顆紅色小熊軟糖，售價599元。
●HARIBO立體矽膠杯蓋10cm：
綴滿色彩繽紛的小熊軟糖裝飾，是辦公室與居家最吸睛的單品，售價399元。
●HARIBO強化瓷點心盤19.5cm：
共有紅、藍2色，售價399元。
●HARIBO造型香氛石＋漿果與小蒼蘭精油：
米白色石膏材質小熊搭配精選精油，讓空間飄散甜美果香，售價999元。
●HARIBO針織提袋：
復古針織材質融合HARIBO圖案，容量恰到好處，售價599元。
●HARIBO造型記憶棉踏墊47×69cm：
使用柔軟記憶棉材質與經典小熊圖案，踩下就像進入軟糖的世界，售價599元。
●HARIBO再生環保購物袋：
售價69元。6月4日前於HOLA門市任意消費單筆滿599元免費送，數量有限兌完為止，每會員限換一次。
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