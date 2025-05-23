特「牛」的一手！Balenciaga聯名藍寶堅尼全台前衛上市
高級跑車的領域裡，提到「大牛」總會讓人聯想到造型誇張、氣勢高昂的藍寶堅尼（Lamborghini）。近日時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）便發表了2025秋季的Balenciaga Automobili Lamborghini聯名系列，包含品牌經典包款如Rodeo、Hourglass、Explorer與Carrie都換上了Automobili Lamborghini盾徽，巴黎、倫敦、上海的Balenciaga旗艦店更推出類比駕駛器裝置作品，讓人盡情融入「大牛」的時尚異想情境。
由Ferruccio Lamborghini在1963年4月28日創立的Automobili Lamborghini，是引領業界的義大利超跑製造商，盾徽的設計上並有一只搖擺尾巴、作勢出擊的金牛，因此又有「牛王」、「大牛」之稱。在去年12月於室內舉辦大秀的Balenciaga已然揭幕了此一聯名系列，並於日前5月21日正式於全球發表上市。
本次的Balenciaga Automobili Lamborghini聯名系列將發表ready to wear成衣、包款、皮具與配件，像是超大尺寸但極短版的飛行員夾克、具有賽車風格的皮夾克、單色但印有圖騰的T-Shirt、連帽長袖T恤，以及印上2025版本Lamborghini Temerario圖像的錯視效果襯衫。
在攝影師Stef Mitchell的鏡頭下，模特兒換上了超大尺寸宛如面具的墨鏡、身穿短版夾克站在橘色Lamborghini的跑車一側，車頭燈鋒銳的線條一如Balenciaga的前衛姿態；另一套造型中，男模則手拿Dashboard手拿包並「加掛」了源自盾徽與Temerario遙控鑰匙的配飾單品站在綠色大牛的背面，進而將巴黎早晨近乎無人的街頭、化身Balenciaga與Automobili Lamborghini的時尚秀場。
Balenciaga並邀請製造商Vesaro、Lamborghini Centro Stile藍寶堅尼設計中心參與設計打造了三「台」融入真實Lamborghini配件的Automobili Lamborghini類比駕駛器裝置，僅在巴黎、倫敦與上海三地的Balenciaga專賣店中展出。全系列已在Balenciaga指定專賣店上市，台灣則有包含台北微風信義、台北新光A9、台北101、台北微風廣場，以及高雄漢神巨蛋專賣店引進，同時亦在品牌官方網站：balenciaga.com同步銷售。
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