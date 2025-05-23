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2天完售！「一生必嘗壽喜燒」人形町今半 大倉久和上菜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
福套餐。圖/大倉久和大飯店提供
福套餐。圖/大倉久和大飯店提供

來自東京、有逾130年歷史的壽喜燒名店「人形町今半」，首度跨海來台，與大倉久和大飯店聯手、即起展開期間限定客座活動，與日本的15家預約困難店一樣，消息一出，2天就預約額滿。此行，社長高岡哲郎帶領團隊23人抵台，將展現原汁原味、細膩的桌邊服務，讓饕客一品「一生必嘗壽喜燒」美譽的滋味。

高岡哲郎笑說，疫情之前常來台灣旅行，此行有「回家的感覺」。他分析，日本15家店中，海外用餐人數約22萬人次，其中8萬人次來自台灣，人形町今半與台灣有不可思議的緣分。因此，為了實現在台灣料理的心願，此次從各店挑選優秀團隊，且帶來鹿兒島的黑毛和牛，讓饕客體驗「一生必嘗美味的實力」。

高岡哲郎是人形町今半傳承第三代，面對記者提問，他認為，只要有好的地點、好的食材，不排除來台展店或各種跨界合作的可能。壽喜燒的靈魂是醬汁與肉品，其中又以肉品最難取得。「充滿油脂的未必好吃，台灣人喜歡的A5和牛也不見得是最美味的等級」。人形町今半與鹿兒島、山形等地畜牧場都有合作，他表示，至今仍親自選牛，整頭牛都可入料理，端視部位的挑選。

來台的餐宴，強調與日本店同級的服務。其中包括專業職人的桌邊服務。食材鮮美上桌後，會先詢問每個人喜愛的熟度，再入鍋客製，以人形町今半特製醬汁佐以黑毛和牛涮煮，再沾裹蛋液，逐一送至饕客面前，入口即化的絕妙口感，無怪乎百餘年至今依然是預約困難店。專業職人接著涮煮以粉絲、香菇、蔬菜、豆腐，再送上一輪牛肉，一如美妙的起承轉合，讓味蕾大滿足。

人形町今半客座餐會早已搶訂一空，據說，還有日本壽喜燒鐵粉專程飛來台灣參加這一場難得的盛宴。大倉久和大飯店也同步推出「人形町今半壽喜燒客座」專屬住宿專案，保留少數席次供住客享用。專案訂房期間自即起至5月29日、住宿適用期間為即起至6月1日，包含每晚15,500元起的菁英客房住宿、雙人早餐，並贈送價值11,440元的「人形町今半壽喜燒客座餐會」福套餐兩客。訂房專線：02-2181-5120。

套餐前菜。圖/大倉久和大飯店提供
套餐前菜。圖/大倉久和大飯店提供
來自鹿兒島的黑毛和牛。圖/大倉久和大飯店提供
來自鹿兒島的黑毛和牛。圖/大倉久和大飯店提供
御造。圖/大倉久和大飯店提供
御造。圖/大倉久和大飯店提供
套餐握壽司。圖/大倉久和大飯店提供
套餐握壽司。圖/大倉久和大飯店提供
人形町今半壽喜燒客座星套餐。圖/大倉久和大飯店提供
人形町今半壽喜燒客座星套餐。圖/大倉久和大飯店提供

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