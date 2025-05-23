台北國際觀光博覽會搶好康 799元飛出國、遊希臘3萬初

2025年第19屆台北國際觀光博覽會今天在台北世貿登場，參展廠商較去年成長近40%，達350家。今年各家業者也卯足全力推出促銷搶客，華航搶攻東北亞市場，推高雄直飛福岡新航線，再送歐美任一航點機票；長榮也將開航達拉斯，搶攻美國供應鏈重組黃金航點；台灣虎航推799元衝出國、國泰航空71航點限時85折再送萬元金等。旅行社也開發多種好康商品，北歐線現折1萬9000元，還有李多慧一起玩韓國系列行程。

TTE台北國際觀光博覽會今天正式登場，「智慧旅遊」成為焦點主軸。開幕現場導入AI即時翻譯科技，協助外籍參展單位與國內參展業者無縫溝通，展現智慧應用在旅遊服務上的全新突破。另外東南旅遊於旅展期間，推出「AI魔鏡智能選旅體驗」讓民眾現場體驗AI科技激發旅遊靈感，呼應近期人工智慧浪潮下的跨界融合與創新應用。

中華航空於旅展期間推出「旅遊小花測驗」，透過互動遊戲提供最低77折優惠與限量好禮，購票並完成華夏會員登錄更有機會抽中「全球不限航點雙人來回機票＋機場凱悅住宿」。並公布多條熱門航班的超值優惠，包括全新開航的高雄－福岡直飛航線，以及備受期待的台北－石垣島復飛班次，積極布局東北亞市場，滿足國人熱愛日本旅遊的高度需求。

長榮航空10月3日起開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，搶攻美國供應鏈重組黃金航點。此次旅展長榮航主打桃園往返東京、大阪、香港等航線的限時優惠，推出桃園-香港來回最低3,230元起的優惠，並展示波音787-9第四代豪經濟艙座椅，讓民眾現場體驗類比商務艙等。

台灣虎航則祭出線上旅展全航線799元起的超值票價，並設置AI拍貼機，讓民眾留下專屬紀念，增添趣味互動。國泰航空以「READY TO FLY」為主題，打造一站式旅程補給站！現場集結機票、飯店、玩樂行程與質感選品，主打精選71個航點限時最優85折優惠，現場任一筆訂單或購買品牌質感選物滿千以上，即可參與趣味扭蛋遊戲，有機會抽中「萬元機票折抵金」。

永信旅行社於旅展推出「北歐經典五國 挪威峽灣纜車 冰島冰湖奇景14天」優惠價18萬9900元（原價20萬8900元）現折1萬9000元，另外德國瑞士、絕美雙湖區、黃金列車、少女峰10天，指定出發日期10萬9900元。找到了旅行社帶來超值希臘7天3萬1900元。

可樂旅遊獨家企畫「跟著李多慧玩韓國」系列行程，李多慧帶領民眾深度探訪故鄉「全州」，親自示範最道地的韓式拌飯做法。同時，獨家開賣「東森 YOYO 哥哥姐姐趣旅行、香港雙樂園 4日」，由超人氣香蕉哥哥與草莓姐姐全程陪同出遊，帶領家庭旅客暢玩香港迪士尼與香港海洋公園，成為今年親子旅遊的最大亮點。旅行社同時針對暑假親子團推出兒童不占床，最高折價1萬元優惠，歡樂與優惠兼具，預期將掀起一波親子出遊、明星旅程效應熱潮。

東南旅遊趁勢推出日本北海道、九州、東京等熱門行程3萬有找、首爾免萬元等行程，成為民眾出國首選。長汎旅行社帶來旅展限定，日韓最低兩萬有找！易飛旅遊祭出最殺破盤價格買1送1，九州小資美食5日1萬5450 元起；駿樺旅行社則推出「東京酷航超酷登頂富士山+池袋太陽城王子自助遊五日」最高折扣每人減2000元、3萬1900元起。勝辰國際旅行社的暑假沖繩4天3夜行程，2萬元有找。