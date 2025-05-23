快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

聽新聞
0:00 / 0:00

舒淇現身坎城紅毯！酒紅色禮服搭華麗水鑽飾邊 網讚女神零失誤

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
舒淇出席第78屆坎城影展華語片《狂野時代》首映紅毯。路透社
舒淇出席第78屆坎城影展華語片《狂野時代》首映紅毯。路透社

第78屆坎城影展倒數計時，迎來主競賽項目唯一華語片《狂野時代》首映，包括舒淇、易烊千璽、趙又廷等演員及導演畢贛都出席紅毯。只見「永遠的女神」舒淇身穿酒紅色絲絨質感禮服，舉手投足皆展現其成熟女人的韻味，也大獲網友好評，大讚舒淇穿搭「零失誤」。

舒淇出席第78屆坎城影展華語片《狂野時代》首映紅毯。路透社
舒淇出席第78屆坎城影展華語片《狂野時代》首映紅毯。路透社

這次為電影踏上坎城紅毯，舒淇選穿的是 Ashi Studio 2025春夏高訂禮服，簡約的平口設計，再搭配上華麗的水鑽及亮片飾邊，舒淇也小露美背與禮服背面的中式風景刺繡設計互相輝映，相當搶眼，女神也自帶氣場，展現優雅得宜的時尚感。

舒淇出席第78屆坎城影展華語片《狂野時代》首映紅毯。路透社
舒淇出席第78屆坎城影展華語片《狂野時代》首映紅毯。路透社

Ashi Studio是2007年由設計師Mohammed Ashi創立的品牌，擅長以經典雋永的風格融入現代裝束，常以華麗的面料綴以精巧刺繡的細節，打造宛如藝術品的高級訂製服，也是許多明星紅毯上的愛用品牌。

Ashi Studio 2025春夏高訂禮服。圖/摘自官方IG
Ashi Studio 2025春夏高訂禮服。圖/摘自官方IG

設計師 紅毯 品牌

延伸閱讀

極限飛行挑戰也不怕！易烊千璽台北快閃完直奔坎城「無修生圖」神顏登熱搜洗版全網

夏騰宏坎城街頭被搭訕！委婉拒絕竟被要求「眼神交流」

坎城直擊／黑寡婦最性感導演 舒淇有望擒坎城影后

坎城影展／舒淇罕同框林志玲！雙女神夾天菜：畫面太美

相關新聞

2天完售！「一生必嘗壽喜燒」人形町今半 大倉久和上菜

來自東京、有逾130年歷史的壽喜燒名店「人形町今半」，首度跨海來台，與大倉久和大飯店聯手、即起展開期間限定客座活動，與日...

台北國際觀光博覽會搶好康 799元飛出國、遊希臘3萬初

2025年第19屆台北國際觀光博覽會今天在台北世貿登場，參展廠商較去年成長近40%，達350家。今年各家業者也卯足全力推...

舒淇現身坎城紅毯！酒紅色禮服搭華麗水鑽飾邊 網讚女神零失誤

第78屆坎城影展倒數計時，迎來主競賽項目唯一華語片《狂野時代》首映，包括舒淇、易烊千璽、趙又廷等演員及導演畢贛都出席紅毯...

人氣女神光希漫遊香港：每個瞬間都如電影場景般迷人

日本人氣女神、Instagram擁有360萬粉絲的光希（Kōki），近日應香港旅遊發展局邀請，前往體驗香港的多元魅力。此...

黃仁勳每次來都吃這幾家！行程像「複製貼上」原因曝光

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）即將結束短短前後6天訪台行程，期間一舉一動都受到高度...

台灣虎航全航線機票799元起 今天上午10時開賣

台北國際觀光博覽會今天在世貿一館登場，台灣虎航推出全航線優惠票價799元起，今天上午10時官方網站準時開賣，共30個航點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。