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舒淇現身坎城紅毯！酒紅色禮服搭華麗水鑽飾邊 網讚女神零失誤
第78屆坎城影展倒數計時，迎來主競賽項目唯一華語片《狂野時代》首映，包括舒淇、易烊千璽、趙又廷等演員及導演畢贛都出席紅毯。只見「永遠的女神」舒淇身穿酒紅色絲絨質感禮服，舉手投足皆展現其成熟女人的韻味，也大獲網友好評，大讚舒淇穿搭「零失誤」。
這次為電影踏上坎城紅毯，舒淇選穿的是 Ashi Studio 2025春夏高訂禮服，簡約的平口設計，再搭配上華麗的水鑽及亮片飾邊，舒淇也小露美背與禮服背面的中式風景刺繡設計互相輝映，相當搶眼，女神也自帶氣場，展現優雅得宜的時尚感。
Ashi Studio是2007年由設計師Mohammed Ashi創立的品牌，擅長以經典雋永的風格融入現代裝束，常以華麗的面料綴以精巧刺繡的細節，打造宛如藝術品的高級訂製服，也是許多明星紅毯上的愛用品牌。
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