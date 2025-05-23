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人氣女神光希漫遊香港：每個瞬間都如電影場景般迷人

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
隨手拍，都有如電影大片般的場景。圖/港旅局提供
隨手拍，都有如電影大片般的場景。圖/港旅局提供

日本人氣女神、Instagram擁有360萬粉絲的光希（Kōki），近日應香港旅遊發展局邀請，前往體驗香港的多元魅力。此次旅程，光希深入中環、上環等地標，包括乘坐擁有百年歷史的香港電車、遊覽中環大館及街頭藝術小區等富藝文氣息的景點，並登上傳統中式三桅帆船「張保仔號」，欣賞香港維多利港獨特的迷人夜景。

光希遊港後開心分享，「從大館獨特的建築美學，到中環街巷色彩繽紛的壁畫；電車穿梭在摩天大廈的清脆鈴聲，到維多利亞港波濤輕拍岸邊的醉人景致。香港的每個瞬間都如電影場景般迷人」。「這座城市總能激發我的想像力，讓我每次到訪都渴望探索更多不同體驗！」

透過光希這位年輕時尚偶像的視角，新一代旅客可以重新探索香港獨特的中西文化薈萃與標誌性天際線。

光希Kōki漫遊香港影片：https://www.instagram.com/p/DJ3zUVXJMKt/

傳統中式三桅帆船「張保仔號」，讓香港之夜更迷人。圖/港旅局提供
傳統中式三桅帆船「張保仔號」，讓香港之夜更迷人。圖/港旅局提供
古老電車讓旅人恍如走進時光隧道。圖/港旅局提供
古老電車讓旅人恍如走進時光隧道。圖/港旅局提供
獨特的建築美學中，光希找到美麗迷人的每個瞬間。圖/港旅局提供
獨特的建築美學中，光希找到美麗迷人的每個瞬間。圖/港旅局提供
美麗的維港夜景，也讓光希深深著迷。圖/港旅局提供
美麗的維港夜景，也讓光希深深著迷。圖/港旅局提供

香港 港獨 上傳

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