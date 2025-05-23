台灣虎航全航線機票799元起 今天上午10時開賣

台北國際觀光博覽會今天在世貿一館登場，台灣虎航推出全航線優惠票價799元起，今天上午10時官方網站準時開賣，共30個航點任選。台灣虎航表示，這次推出的線上旅展，促銷期間自今天上午10時起至26日下周一晚上11時59分，旅行期間為今天起至10月25日。

台灣虎航說，凡是線上旅展期間在台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間到台虎（B530）攤位，出示即日起至10月25日期間出發的指定航點的訂單確認信，就可兌換展場限定的指定航線成交禮，每日數量有限，送完為止。

此外，台灣虎航表示，展覽期間到台灣虎航攤位，並追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可以參加「你是哪一派」互動問答遊戲，有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的tigerpoints回饋金、三井Outlet的商品抵用券、日本王子集團Smart Inn飯店住宿券等好禮。