免費吃黑糖雞蛋布丁霜淇淋！北村豆腐家6款新菜上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
北村炸物拼盤，每份238元。圖／豆府提供
北村炸物拼盤，每份238元。圖／豆府提供

豆府餐飲集團旗下的「北村豆腐家」，自2017年創立至今，已經推出23種口味的豆腐煲，並且持續推出新品。5月26日起，北村豆腐家將再推出「蒜頭蛤蜊雞嫩豆腐煲」與「麻辣奶油嫩豆腐煲」，另外還有2種新口味的炸雞、炸物拼盤，以及「黑糖雞蛋布丁霜淇淋」，帶來更豐富的用餐選擇。慶祝新品上市，有免費機會獲得韓式經典菜包肉、海鮮煎餅等料理。

全新口味的「蒜頭蛤蜊雞嫩豆腐煲」，以大量蒜頭熬煮出湯底，搭配蛤蜊、雞肉與嫩豆腐，滋味溫潤滋補，每份358元。「麻辣奶油嫩豆腐煲」將麻辣與起司融入湯底，帶來鹹香嗆辣的層次，每份358元。均搭配有鑄鐵拌飯、霜淇淋與無限供應的韓式小菜。

同樣新登場的「蜂蜜蒜味明洞韓式炸雞」，將炸雞裹上特製蜂蜜蒜醬，鹹甜交織，風味討喜，每份238元。「韓式辣味明洞韓式炸雞」微辣帶甜，刺激食慾，每份238元。「北村炸物拼盤」則是一次網羅炸魚板、雞米花、黃金脆薯等3種人氣炸物，適合好友分享同樂，每份238元。針對飯後贈送的季節霜淇淋，此次推出「黑糖雞蛋布丁霜淇淋」，為夏天帶來香甜沁涼的快感。

為慶祝新菜上市，從5月26日至6月4日期間，凡從經典、海鮮、特色等三個系列中，各選一道嫩豆腐煲，即可參與抽獎活動1次，有機會獲得韓式經典菜包肉、海鮮煎餅以及阿珠嬤辣炒豬肉等餐點，共計送出65,000張。

蜂蜜蒜味明洞韓式炸雞，238元。圖／豆府提供
蜂蜜蒜味明洞韓式炸雞，238元。圖／豆府提供
韓式辣味明洞韓式炸雞，238元。圖／豆府提供
韓式辣味明洞韓式炸雞，238元。圖／豆府提供
麻辣奶油嫩豆腐煲，358元。圖／豆府提供
麻辣奶油嫩豆腐煲，358元。圖／豆府提供
蒜頭蛤蜊雞嫩豆腐煲，358元。圖／豆府提供
蒜頭蛤蜊雞嫩豆腐煲，358元。圖／豆府提供

霜淇淋 豆腐 蒜頭

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