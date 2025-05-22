卡地亞的黃金年代巔峰之作！皇室珍藏座鐘周五香港上拍

國際拍賣行富藝斯（Phillips）《名表薈萃-香港 XX》將於本週五至日（5月23至25日）於香港舉行，特別設立的晚間拍賣將於5月23日舉槌，共16件特殊時計中，領銜的亮點之一為一系列來自同一藏家的卡地亞「裝飾藝術Art Deco」時期博物館級座鐘，該顯赫珍藏中其中三件座鐘已於月初在日內瓦拍出，其中獨一無二的「Portico廟門」三號神秘鐘逾393萬瑞郎成交，創下卡地亞時計的世界拍賣紀錄；此次拍賣更因為其中一款座鐘曾為皇家珍藏而備受矚目。

這件1925年製作的獨特卡地亞座鐘，體現了裝飾藝術時期的精湛工藝與美璇。該座鐘設計靈感源自中國宮燈，內部光源點亮時，半透明的翡翠便透出空靈的光暈。珊瑚雕琢的花卉紋飾、雙珍珠母貝表盤、中式數字時標、龍形指針，無不喚起皇室意象。而事實上，該座鐘確實擁有皇室淵源： 它曾是1939年埃及法絲亞公主（Princess Fawzia）與伊朗王儲穆罕默德禮薩巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）婚禮禮物。

而拍品中有一件博物館級的神秘鐘，高215毫米，飾有珊瑚精雕的蒼龍與中國神話中獅龍合體的貔貅瑞獸，代表權柄與祥瑞，八角形面盤搭載珍珠母貝表圈，飾有黑漆祥雲紋，與鑲嵌龍翼造型的鑽石指針相互輝映。此拍品刻有法文標記，搭載歐洲鐘錶公司原裝機芯，距離上次亮相市場已逾三十載。