快訊

罷免民進黨新北4立委 檢調再抄新北國民黨分部…帶回10人訊問

英國28歲女遊土耳其不明原因身亡 回國後發現「心臟不見了」

又有車長被狂毆！台鐵1天3起暴力事件 酒醉旅客遭鐵警帶回

聽新聞
0:00 / 0:00

卡地亞的黃金年代巔峰之作！皇室珍藏座鐘周五香港上拍

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
一系列全部源自同一顯赫珍藏的卡地亞裝飾藝術時期座鐘本週五起將於富藝斯香港上拍。圖／富藝斯提供
一系列全部源自同一顯赫珍藏的卡地亞裝飾藝術時期座鐘本週五起將於富藝斯香港上拍。圖／富藝斯提供

國際拍賣行富藝斯（Phillips）《名表薈萃-香港 XX》將於本週五至日（5月23至25日）於香港舉行，特別設立的晚間拍賣將於5月23日舉槌，共16件特殊時計中，領銜的亮點之一為一系列來自同一藏家的卡地亞「裝飾藝術Art Deco」時期博物館級座鐘，該顯赫珍藏中其中三件座鐘已於月初在日內瓦拍出，其中獨一無二的「Portico廟門」三號神秘鐘逾393萬瑞郎成交，創下卡地亞時計的世界拍賣紀錄；此次拍賣更因為其中一款座鐘曾為皇家珍藏而備受矚目。

這件1925年製作的獨特卡地亞座鐘，體現了裝飾藝術時期的精湛工藝與美璇。該座鐘設計靈感源自中國宮燈，內部光源點亮時，半透明的翡翠便透出空靈的光暈。珊瑚雕琢的花卉紋飾、雙珍珠母貝表盤、中式數字時標、龍形指針，無不喚起皇室意象。而事實上，該座鐘確實擁有皇室淵源： 它曾是1939年埃及法絲亞公主（Princess Fawzia）與伊朗王儲穆罕默德禮薩巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）婚禮禮物

而拍品中有一件博物館級的神秘鐘，高215毫米，飾有珊瑚精雕的蒼龍與中國神話中獅龍合體的貔貅瑞獸，代表權柄與祥瑞，八角形面盤搭載珍珠母貝表圈，飾有黑漆祥雲紋，與鑲嵌龍翼造型的鑽石指針相互輝映。此拍品刻有法文標記，搭載歐洲鐘錶公司原裝機芯，距離上次亮相市場已逾三十載。

1925年問世的紅琥珀及黑琺瑯座鐘，巧妙融合東方元素與卡地亞裝飾藝術風格，為一件獨一無二之作，座鐘以罕見的緬甸紅琥珀、黑琺瑯和雕琢玉件組成，中央玉石面盤精雕靈猴獻壽的傳統吉祥圖案，而環繞的紅琥珀手鐲則浮雕麒麟瑞獸，都有長壽祥瑞與太平盛世寓意。表盤裝飾玫瑰式切割鑽石指針與黃金羅馬數字時標，是品牌創作巔峰期的代表。

獨一無二且卓越珍罕的水晶神秘鐘，鑲嵌鑽石、縞瑪瑙、珊瑚、珍珠母貝、黃金及琺瑯，約1930年製，估價200萬港元起。圖／富藝斯提供
獨一無二且卓越珍罕的水晶神秘鐘，鑲嵌鑽石、縞瑪瑙、珊瑚、珍珠母貝、黃金及琺瑯，約1930年製，估價200萬港元起。圖／富藝斯提供
獨一無二的軟玉及漆器三問座鐘，備螺鈿面盤、珍珠母貝羅馬數字時標、黃金、縞瑪瑙及翡翠，附原裝鑰匙，約1929年製，估價56萬港元起。圖／富藝斯提供
獨一無二的軟玉及漆器三問座鐘，備螺鈿面盤、珍珠母貝羅馬數字時標、黃金、縞瑪瑙及翡翠，附原裝鑰匙，約1929年製，估價56萬港元起。圖／富藝斯提供
獨一無二且卓越的紅琥珀及黑琺瑯座鐘，備雕刻玉石面盤及玫瑰切割鑽石指針，附原裝座鐘盒，約1925年製，估價120萬港元起。圖／富藝斯提供
獨一無二且卓越的紅琥珀及黑琺瑯座鐘，備雕刻玉石面盤及玫瑰切割鑽石指針，附原裝座鐘盒，約1925年製，估價120萬港元起。圖／富藝斯提供
拍品編號806，曾為皇家婚禮禮物的卓越且獨一無二的燈籠造型座鐘，鑲嵌軟玉、黃金、縞瑪瑙、漆器、鑽石及珊瑚，備雙面珍珠母貝錶盤，附原裝座鐘盒，約1925年製，估價96萬港元起。圖／富藝斯提供
拍品編號806，曾為皇家婚禮禮物的卓越且獨一無二的燈籠造型座鐘，鑲嵌軟玉、黃金、縞瑪瑙、漆器、鑽石及珊瑚，備雙面珍珠母貝錶盤，附原裝座鐘盒，約1925年製，估價96萬港元起。圖／富藝斯提供
1939年埃及法絲亞公主與伊朗王儲穆罕默德禮薩巴列維婚禮。圖／富藝斯提供
1939年埃及法絲亞公主與伊朗王儲穆罕默德禮薩巴列維婚禮。圖／富藝斯提供

黃金 鑽石 禮物 珍珠 珊瑚 婚禮 博物館

延伸閱讀

袁澧林昔演技不到位險被換角　古天樂爆氣震撼教育

香港長和重申：出售港口不會做不合法交易

坐電車、登張保仔號…木村光希代言香港 盛讚如電影迷人

查水表？香港記協：多家媒體記者及其家人 遭查多年前稅務

相關新聞

霞海城隍化身時尚船長？鳳小岳同款永續西裝、風格祝壽

由台灣時尚品牌Story Wear與台北霞海城隍廟、凱恩洋服一同合作打造的「City God B-Day Festiva...

卡地亞的黃金年代巔峰之作！皇室珍藏座鐘周五香港上拍

國際拍賣行富藝斯（Phillips）《名表薈萃-香港 XX》將於本週五至日（5月23至25日）於香港舉行，特別設立的晚間...

《失速機劫》高空密室驚悚的90分鐘極限推進 馬克華伯格「禿頭」演出

由梅爾·吉勃遜執導、馬克·華伯格主演的《失速機劫》，是一部設定簡潔、節奏明快的空中驚悚片。劇情聚焦在一趟護送證人的航程中，當飛行員的真實身份逐漸露出破綻，原本應該直飛目的地的旅程，反而變成一場誰都不確

搶好康！漢堡王「薯條包」 引領時尚新潮流

漢堡王追求創新，要讓「漢堡王」不僅好吃、健康，也是一種「生活風格」，因此積極開發周邊產品；繼3月推出「漢堡包」引起市場熱...

星宇航空開航加州安大略 攜手超跑車商禮遇頭等艙旅客

星宇航空將於6月2日開航台北-加州安大略航線，今天宣布與義大利超跑品牌瑪莎拉蒂Maserati合作，為頭等艙旅客打造豪華...

AI養的牛超好命！全聯拿鐵升級小農鮮乳 限時特價35元

全聯自2015年起導入小農鮮乳，從最初6項商品成長至2024年已有33品。繼2021年採用通過動物福利標章驗證的花蓮吉蒸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。