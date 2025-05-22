霞海城隍化身時尚船長？鳳小岳同款永續西裝、風格祝壽

由台灣時尚品牌Story Wear與台北霞海城隍廟、凱恩洋服一同合作打造的「City God B-Day Festival城隍壽趴，潮神巡城」活動，不僅慶祝城隍渡海來台205年，大稻埕在地西裝老舖凱恩洋服並從骨董歐洲進口布料中為城隍爺打造了一套時尚雙排扣西裝，今日活動來賓鳳小岳並穿上同款設計，也為台北霞海城隍廟、時尚祝壽！

近年的霞海城隍爺聖誕之日，過去已有包含台灣設計師黃秀瑾、周裕穎為城隍老爺量身打造年度「新衣」。由於今年5月25日霞海城隍將前往淡水舉辦「霞海城隍祭江，喜慶渡台205」活動，本次因此由Story Wear與台北霞海城隍廟、凱恩洋服一同以航海為概念，取凱恩洋服庫存已無法製造成整套西裝的庫存歐洲面料，重新結合回收丹寧，加上家扶基金會手作的布珠，打造出一套霞海城隍的時髦新衣，並與鳳小岳身上的雙排扣西裝外套為同款設計。

這套西裝的正面紅色繡字使用了針織廠捐贈的回收紅色紗線，並以手工縫製符令與祝詞。領帶則使用以回收寶特瓶製作的邊角布料縫製，西裝背面則運用立體充棉呈現「霞海城隍」字樣，搭配銀蔥線繡出的凱恩洋服與Story Wear標誌，不僅是一次三方聯名，同時服裝下擺的海洋圖案並飾以家扶中心手工捲製的牛仔丹寧布珠。

同時Story Wear因為在去年集結眾多大稻埕在地品牌開設了House of Story Wear時尚百貨，今日活動也聚集了眾多在地選品，包含繭裹子的聖木、家扶基金會手工縫製的環保提袋、長日咖啡的咖啡渣天然防護薰香棒、大春煉皂的特製肥皂，另外也包含Story Wear打造的植氛醒心福粽、可洗滌上繡「善良會贏」的丹寧再製護身符，以眾多在地心意良品，為城隍爺時尚祝壽。