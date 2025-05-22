搶好康！漢堡王「薯條包」 引領時尚新潮流

漢堡王追求創新，要讓「漢堡王」不僅好吃、健康，也是一種「生活風格」，因此積極開發周邊產品；繼3月推出「漢堡包」引起市場熱烈迴響，下周四（29日）將隆重推出全新時尚包款「薯條包」，超可愛「薯條包」勢必吸引消費者目光，進一步帶動買氣。

漢堡王積極開發與品牌形象連結的時尚周邊新品，這次推出以薯條造型延伸成直筒包設計的「薯條包」，主打可愛、輕巧，背上身無負擔，一如漢堡王無人工色素、無人工香料、無人工防腐劑的餐點，且「薯條包」除了外型吸睛，包內空間設計得宜，相當實用。

下周四（29日）起至漢堡王門市臨櫃購買任一漢堡套餐，加價199元即可擁有一個薯條包，但每次消費限加購一個，也不適用優惠券之套餐產品；若想要單獨購買，也只要409元即可入手。「薯條包」數量有限，售完為止，想要跟風追上「漢堡王時尚」，建議提前至門市報到。

漢堡王表示，只要買堡類正價套餐（優惠券不適用）即可加價入手。當然漢堡王仍會繼續堅持回饋消費者，5月國王日（5/27至5/29）有包括華堡在內的3款經典漢堡，雙堡只要199元；20日起也推出289元的端午雙人餐，歡迎呼朋引伴共享超值優惠。

漢堡王今年起推出「國王日」，每月選擇一日或數日回饋消費者，主打經典堡款最超值優惠。5月份「國王日」安排在下周二（27日）至周四（29日），華堡（含原味及辣味）、雙層田園華鱈魚堡、Q彈海老牛肉堡3種經典美味，任選2個漢堡只要199元。