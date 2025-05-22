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星宇航空開航加州安大略 攜手超跑車商禮遇頭等艙旅客

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空將於6月2日開航台北-加州安大略航線，與義大利超跑品牌瑪莎拉蒂合作，為頭等艙旅客打造豪華接送禮遇。記者黃仲明／攝影
星宇航空將於6月2日開航台北-加州安大略航線，與義大利超跑品牌瑪莎拉蒂合作，為頭等艙旅客打造豪華接送禮遇。記者黃仲明／攝影

星宇航空將於6月2日開航台北-加州安大略航線，今天宣布與義大利超跑品牌瑪莎拉蒂Maserati合作，為頭等艙旅客打造豪華接送禮遇。自2025年6月2日起至11月30日止，凡搭乘該航線頭等艙，即有機會預約Maserati Grecale Folgore純電豪華跑旅單程接送，從旅客指定地點往返桃園國際機場。

星宇航空指出，Folgore為義大利語「閃電」之意，Grecale Folgore不僅擁有超過500匹馬力、極速突破200公里的強悍性能，更融合義式設計美學與永續精神，車室採用ECONYL®再生尼龍與頂級皮革拼接，並配備Sonus faber音響與三區恆溫空調，後車廂還可容納大型與中型行李箱各一，滿足長程飛行的需求。

除了硬體規格外，旅客搭乘瑪莎拉蒂接送專車時，將獲贈真皮行李吊牌與品牌迎賓小卡，並可享用義大利礦泉水，從細節突顯品牌對高端品味的重視。星宇航空亦同步於貴賓室推出與瑪莎拉蒂相關的主題選書，讓旅客在登機前便能沉浸於義式工藝與品牌故事之中。

星宇航空表示，此次與瑪莎拉蒂攜手推出為期6個月的聯名接送服務，專為安大略航線頭等艙旅客打造。除本次聯名車款外，亦持續提供豪華轎車及豪華商旅車等車型選擇，全面滿足不同乘車需求。此外，日後也預計推出星宇航空COSMILE會員專屬瑪莎拉蒂預約鑑賞活動，讓COSMILE會員一同感受飛行與駕馭交織的極致美學。

凡搭乘星宇航空安大略航線頭等艙，即有機會預約 Maserati Grecale Folgore 純電豪華跑旅單程接送。圖／星宇航空提供
凡搭乘星宇航空安大略航線頭等艙，即有機會預約 Maserati Grecale Folgore 純電豪華跑旅單程接送。圖／星宇航空提供
Maserati Grecale Folgore擁有寬敞的乘車空間與行李廂設計，為旅客帶來從容舒適的移動體驗。圖／星宇航空提供
Maserati Grecale Folgore擁有寬敞的乘車空間與行李廂設計，為旅客帶來從容舒適的移動體驗。圖／星宇航空提供

頭等艙 航線 義大利 瑪莎拉蒂 星宇

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