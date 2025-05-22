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《失速機劫》高空密室驚悚的90分鐘極限推進 馬克華伯格「禿頭」演出

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
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由梅爾·吉勃遜執導、馬克·華伯格主演的《失速機劫》，是一部設定簡潔、節奏明快的空中驚悚片。劇情聚焦在一趟護送證人的航程中，當飛行員的真實身份逐漸露出破綻，原本應該直飛目的地的旅程，反而變成一場誰都不確定能否活著落地的高空心理戰。

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故事發展雖不算新穎，但整體架構流暢、推進有力，在密閉機艙這種有限場景中營造出十足張力。三位角色之間的信任、懷疑與反轉，交織出一種近年少見的「小規模、高密度」劇情體驗。看似簡單的設定，實則每一步都藏著變數。

圖／車庫娛樂提供
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馬克·華伯格這回罕見挑戰「不正常」的角色定位，還亮出禿頭造型演出，展現出前所未見的狠勁與陰鬱，意外成為全片最大看點。

圖／車庫娛樂提供
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他時而冷靜、時而失控的演出，成功撐起氣氛，也讓不少情節即使荒謬也變得「有趣」。劇情撐住了節奏，演員演技更加補足整體說服力。

本片場面不多，但緊湊度夠，加上短短90分鐘的片長，其實很適合進戲院放鬆一下，尤其尾段娛樂性拉滿，意外收得精彩。若你曾懷念那種90年代式的B級驚悚片，《失速機劫》或許正是一部能讓你「覺得值回票價」的作品。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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