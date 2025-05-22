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AI養的牛超好命！全聯拿鐵升級小農鮮乳 限時特價35元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
小農拿鐵來了，OFF COFFEE全新升級試飲價只要35元。圖／全聯福利中心提供
小農拿鐵來了，OFF COFFEE全新升級試飲價只要35元。圖／全聯福利中心提供

全聯自2015年起導入小農鮮乳，從最初6項商品成長至2024年已有33品。繼2021年採用通過動物福利標章驗證的花蓮吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作烘焙商品後，今年4月起，旗下咖啡品牌OFF COFFEE更全面升級「小農拿鐵」，同樣選用阿秀鮮乳取代過往咖啡專用乳，搭配100%雨林聯盟認證及CQI評鑑80分以上的精品咖啡豆，奶泡綿密、甜感持久。即日起至6月19日單杯原價55元，每杯試飲價只要35元，現省20元；帶有核果、可可風味的精品美式也同步優惠，每杯原價45元，優惠價29元。

除了全台首家通過動物福利驗證的乳牛場吉蒸牧場，近年科技亦助力越來越多台灣酪農轉型，其中位於彰化福興鄉的豐樂牧場，結合科技與永續理念，目前已導入AI監控與放料機器人、榨乳機器人，還有針對小牛的餵奶機器人。乳牛佩戴電子體感偵測儀，管理者可即時掌握健康狀態，實踐精準飼養與科學管理，2021年更斥資4千萬導入自動榨乳機器人，乳牛可隨時主動前往榨乳，紓解脹奶不適，榨乳前後還會養護乳頭，並透過感測系統掌握乳品品質，對乳牛、乳品都更好。

豐樂牧場以動物福利為核心，設置水床、電動按摩刷背機、自動刮糞機、電扇與灑水噴霧等設備，提升飼養環境舒適度，於2022年亦取得動物福利標章。其合作品牌鮮乳坊除協助設備升級外，身為獸醫師的鮮乳坊創辦人龔建嘉也與牧場駐場獸醫師共同把關乳牛健康，搭配營養師等專業團隊，為不同階段的牛隻量身打造最佳配方。

鮮乳坊強調單一乳源與溯源制度，其「豐樂鮮乳」帶有堅果、穀物香氣與玉米般甜感，口感濃郁滑順。透過導入乳品品鑑制度，從乳脂率、蛋白質含量到風味進行專業評比，推動鮮乳精品化。適逢鮮乳坊創立10週年，5月起於全聯獨家販售的「豐樂鮮乳」換上全新包裝，不僅標示全年品質數據，更帶來創新的「牛乳風味輪」概念，標示乳品的口感、風味，讓消費者更深刻感受台灣小農鮮乳的美味。

全聯年中慶除了超過300件商品祭出第2件5折起優惠外，即日起至6月15日每週六、日單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點，使用全支付/PX Pay指定信用卡單筆消費滿1,300元限量加贈650福利點，換算下來全支付滿額最高回饋11%。即日起至6月5日小農系列再加碼：小農直採指定商品蒜米/蒜球/蒜仁單筆滿178元，加購小農直採專區冷藏/常溫商品任一件現折10元（可累折）；買冷藏鮮乳/調味乳單筆每滿199元加購生鮮現折10元；小農米則是推出品牌專屬優惠，大倉米鋪全系列任2件現折5元（可累折）。

5月起於全聯獨家販售的「豐樂鮮乳」換上全新包裝，不僅標示全年品質數據，更呈現乳品的口感、風味。記者黃筱晴／攝影
5月起於全聯獨家販售的「豐樂鮮乳」換上全新包裝，不僅標示全年品質數據，更呈現乳品的口感、風味。記者黃筱晴／攝影
除了牧場駐場獸醫師把關乳牛健康，營養師也為不同階段的牛隻量身打造最佳配方。記者黃筱晴／攝影
除了牧場駐場獸醫師把關乳牛健康，營養師也為不同階段的牛隻量身打造最佳配方。記者黃筱晴／攝影
牧場內採用以廢輪胎回收再利用的Q彈「水床」，增加牛隻躺臥舒適度外還能幫助散熱。記者黃筱晴／攝影
牧場內採用以廢輪胎回收再利用的Q彈「水床」，增加牛隻躺臥舒適度外還能幫助散熱。記者黃筱晴／攝影
（左起）全聯行銷部協理劉鴻徵、豐樂牧場負責人黃常禎、鮮乳坊創辦人龔建嘉。記者黃筱晴／攝影
（左起）全聯行銷部協理劉鴻徵、豐樂牧場負責人黃常禎、鮮乳坊創辦人龔建嘉。記者黃筱晴／攝影
鮮乳坊推動「牛乳風味輪」概念，於豐樂鮮乳新包裝標示乳品的口感、風味，讓消費者更深刻感受台灣小農鮮乳的美味。記者黃筱晴／攝影
鮮乳坊推動「牛乳風味輪」概念，於豐樂鮮乳新包裝標示乳品的口感、風味，讓消費者更深刻感受台灣小農鮮乳的美味。記者黃筱晴／攝影
黃常禎2021年斥資4千萬導入「自動榨乳機器人」，乳牛隨時能自行起身走去榨乳，實現了把「榨乳權」歸還乳牛的理念。記者黃筱晴／攝影
黃常禎2021年斥資4千萬導入「自動榨乳機器人」，乳牛隨時能自行起身走去榨乳，實現了把「榨乳權」歸還乳牛的理念。記者黃筱晴／攝影

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