漢堡王「華堡2個199」！超可愛「薯條包」限量背著走

把薯條背著走！繼今年3月推出「漢堡包」之後，連鎖速食「漢堡王」自5月29日起，將推出全新週邊「薯條包」，將薯條化身成為直筒拉鍊包，不僅可以裝進日常隨身小物也能裝可愛。另外針對5月國王日、端午節，也都推出一系列優惠方案，可享「雙堡199」、「端午粽磅雙人餐289」等不同選擇。

漢堡王全新推出的「薯條包」，採用可愛吸睛的薯條造型，並採圓筒型設計。上蓋為立體造型的薯條，下層桶身則附有肩背袋與拉鍊收納空間，並印有品牌LOGO，方便日常生活攜帶使用。5月29日起，至漢堡王門市購買任一漢堡套餐，加價199元即可獲得「薯條包」1個，每次消費限加購一次，直購價409元，全台限量10,000個，售完為止。

隨著端午節即將到來，漢堡王即日起推出2款雙人優惠組合「端午節粽磅雙人餐」。其中「安格斯雙套餐」內含有勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、4塊雞塊、小份薯條與中杯飲料x2，原價490元，優惠價每套289元；「烤腿海老雙套餐」則有勁濃培根烤腿堡、Q彈海老堡、4塊雞塊、小份洋蔥圈、中杯飲料x2，每套289元。限時販售至6月2日。