盤點10位韓國女星演繹夏日短髮時尚！Winter「小貓剪髮」、舒華耳下金髮超搶眼

aespa Winter。圖／翻攝自IG @imwinter

悶熱的夏天總讓人想把頭髮剪短清涼一下，換個造型也能換個心情，就連向來都是長髮的i-dle舒華，都曬出了金色耳下短髮Look，田小娟更是剪了超短的淺金色寸頭 ，新團體名＋新專輯回歸真是全然耳目一新！

說到短髮造型，aespa Winter絕對是指標，Karina也以微捲鮑伯短髮展現不同以往的俏麗感。身材火辣的權恩妃近來換上「花苞短髮」，被粉絲稱為「最美波波頭」。

快來看看10位韓國女星演繹不同的短髮風格，哪一款最適合你？

●aespa Winter

Winter的「小貓短髮（Kitten Cut）」，介於耳下至肩上的長度，最大特色就是髮尾的微炸毛感，外層次剪法加上略為外翹的線條，不僅青春可愛，也很百搭、不挑臉型，被譽為2025年最強減齡髮型之一。

aespa Winter。圖／翻攝自IG @imwinter

●aespa Karina

aespa Karina。圖／翻攝自IG @katarinabluu

「人間AI」不論長髮或短髮都能完美駕馭！Karina的耳下微捲法式鮑伯短髮，低層次剪法、髮尾自然內彎，搭配蓬鬆感瀏海，甜美活潑又不失優雅。

aespa Karina。圖／翻攝自IG @katarinabluu

●i-dle舒華（Shu-Hua）

i-dle舒華（Shu-Hua）。圖／翻攝自 @i_dle_official @yeh.shaa_

舒華最新亮相的金色耳下短髮，前長後短的層次剪裁很有個性，髮根顏色較深、有點像布丁頭的髮色，更添隨興的時髦感。

i-dle舒華（Shu-Hua）。圖／翻攝自 @i_dle_official @yeh.shaa_

●i-dle田小娟（Soyeon）

i-dle田小娟（Soyeon）。圖／翻攝自IG @i_dle_official @tiny.pretty.j

向來走酷辣路線的田小娟，剪了有如小男孩般的超短寸頭，搭配白金髮色，在MV中主打前衛造型，私服則散發中性的俏皮感。

i-dle田小娟（Soyeon）。圖／翻攝自IG @i_dle_official @tiny.pretty.j

●TWICE Mina

TWICE Mina。圖／翻攝自IG @mina_sr_my

Mina的短髮新造型很有日系風格，帶有層次的輕狼尾短髮加上略帶外翹的髮尾，散發慵懶的迷人魅力，也可修飾臉型。

TWICE Mina。圖／翻攝自IG @mina_sr_my

●朴信惠

朴信惠。圖／翻攝自IG @ssinz7

朴信惠換上了耳下齊切短髮，略帶弧度的髮尾修飾臉型，搭配空氣瀏海更減齡，展現出甜美與幹練兼具的形象。

朴信惠。圖／翻攝自IG @ssinz7

●宋慧喬

宋慧喬。圖／翻攝自IG @kyo1122

宋慧喬的圓潤短髮造型，透過漸層剪裁與瀏海設計，展現男孩風的青春俏麗，卻又不失高級感。

宋慧喬。圖／翻攝自IG @kyo1122

●Nana（林珍兒）

Nana（林珍兒）。圖／翻攝自IG @jin_a_nana

Nana以「Christy cut」的復古捲度與略顯慵懶的層次，風格自然率性又能修飾臉部線條。

Nana（林珍兒）。圖／翻攝自IG @jin_a_nana

●權恩妃（Kwon Eunbi）

權恩妃。圖／翻攝自IG @silver_rain.__

權恩妃的黑色「花苞短髮」，俐落剪裁搭配中分八字瀏海，髮尾呈現柔和的S彎，展現清新優雅的氛圍。

權恩妃。圖／翻攝自IG @silver_rain.__

●LE SSERAFIM金采源

LE SSERAFIM金采源。圖／翻攝自IG @_chaechae_1

短髮造型多變的金采源，今年初以耳下3公分的金色短髮亮相，被粉絲稱為「精靈短髮」；最近又換成輕狼尾搭配空氣瀏海的棕色髮。