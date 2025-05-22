盤點10位韓國女星演繹夏日短髮時尚！Winter「小貓剪髮」、舒華耳下金髮超搶眼
悶熱的夏天總讓人想把頭髮剪短清涼一下，換個造型也能換個心情，就連向來都是長髮的i-dle舒華，都曬出了金色耳下短髮Look，田小娟更是剪了超短的淺金色寸頭 ，新團體名＋新專輯回歸真是全然耳目一新！
說到短髮造型，aespa Winter絕對是指標，Karina也以微捲鮑伯短髮展現不同以往的俏麗感。身材火辣的權恩妃近來換上「花苞短髮」，被粉絲稱為「最美波波頭」。
快來看看10位韓國女星演繹不同的短髮風格，哪一款最適合你？
●aespa Winter
Winter的「小貓短髮（Kitten Cut）」，介於耳下至肩上的長度，最大特色就是髮尾的微炸毛感，外層次剪法加上略為外翹的線條，不僅青春可愛，也很百搭、不挑臉型，被譽為2025年最強減齡髮型之一。
●aespa Karina
「人間AI」不論長髮或短髮都能完美駕馭！Karina的耳下微捲法式鮑伯短髮，低層次剪法、髮尾自然內彎，搭配蓬鬆感瀏海，甜美活潑又不失優雅。
●i-dle舒華（Shu-Hua）
舒華最新亮相的金色耳下短髮，前長後短的層次剪裁很有個性，髮根顏色較深、有點像布丁頭的髮色，更添隨興的時髦感。
●i-dle田小娟（Soyeon）
向來走酷辣路線的田小娟，剪了有如小男孩般的超短寸頭，搭配白金髮色，在MV中主打前衛造型，私服則散發中性的俏皮感。
●TWICE Mina
Mina的短髮新造型很有日系風格，帶有層次的輕狼尾短髮加上略帶外翹的髮尾，散發慵懶的迷人魅力，也可修飾臉型。
●朴信惠
朴信惠換上了耳下齊切短髮，略帶弧度的髮尾修飾臉型，搭配空氣瀏海更減齡，展現出甜美與幹練兼具的形象。
●宋慧喬
宋慧喬的圓潤短髮造型，透過漸層剪裁與瀏海設計，展現男孩風的青春俏麗，卻又不失高級感。
●Nana（林珍兒）
Nana以「Christy cut」的復古捲度與略顯慵懶的層次，風格自然率性又能修飾臉部線條。
●權恩妃（Kwon Eunbi）
權恩妃的黑色「花苞短髮」，俐落剪裁搭配中分八字瀏海，髮尾呈現柔和的S彎，展現清新優雅的氛圍。
●LE SSERAFIM金采源
短髮造型多變的金采源，今年初以耳下3公分的金色短髮亮相，被粉絲稱為「精靈短髮」；最近又換成輕狼尾搭配空氣瀏海的棕色髮。
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