BalenciagaＸLamborghini超狂聯名曝光！跑車性能揉合前衛美學的速度與激情

Balenciaga 與義大利超跑品牌 Automobili Lamborghini 攜手合作，正式發布秋季 25 聯名系列。此系列將 Lamborghini 的極致速度與汽車美學，結合 Balenciaga 的實驗性設計語彙，展現兩大品牌對尖端創新的共同執著。系列產品涵蓋成衣、皮具、配飾與首飾，包含飛行員外套、賽車風格皮夾克、錯視印花襯衫與飾有 Lamborghini 盾徽的 Rodeo、Hourglass、Carrie 等經典包款。廣告大片由攝影師 Stef Mitchell 掌鏡，模特與 Lamborghini Revuelto 超跑共同演繹未來感造型。

為慶祝聯名系列問世，雙方品牌將在全球展開主題活動，包括定製超級跑車展示、藝術裝置、短片放映以及 Apple Vision Pro 沉浸式虛擬體驗。巴黎、上海、紐約、邁阿密、首爾、東京等地的旗艦門市將展出以 Balenciaga 主題塗裝的 Lamborghini Revuelto 超跑，每輛均擁有專屬配色。此外，德國藝術家 Yngve Holen 將以拆解 Lamborghini 部件為靈感，推出限定雕塑作品於巴黎、米蘭、倫敦等旗艦店展出，呼應「遇見藝術」計畫。