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BalenciagaＸLamborghini超狂聯名曝光！跑車性能揉合前衛美學的速度與激情
Balenciaga 與義大利超跑品牌 Automobili Lamborghini 攜手合作，正式發布秋季 25 聯名系列。此系列將 Lamborghini 的極致速度與汽車美學，結合 Balenciaga 的實驗性設計語彙，展現兩大品牌對尖端創新的共同執著。系列產品涵蓋成衣、皮具、配飾與首飾，包含飛行員外套、賽車風格皮夾克、錯視印花襯衫與飾有 Lamborghini 盾徽的 Rodeo、Hourglass、Carrie 等經典包款。廣告大片由攝影師 Stef Mitchell 掌鏡，模特與 Lamborghini Revuelto 超跑共同演繹未來感造型。
為慶祝聯名系列問世，雙方品牌將在全球展開主題活動，包括定製超級跑車展示、藝術裝置、短片放映以及 Apple Vision Pro 沉浸式虛擬體驗。巴黎、上海、紐約、邁阿密、首爾、東京等地的旗艦門市將展出以 Balenciaga 主題塗裝的 Lamborghini Revuelto 超跑，每輛均擁有專屬配色。此外，德國藝術家 Yngve Holen 將以拆解 Lamborghini 部件為靈感，推出限定雕塑作品於巴黎、米蘭、倫敦等旗艦店展出，呼應「遇見藝術」計畫。
部分門市更將設置由 Lamborghini 設計中心與模擬駕駛設備製造商 Vesaro 合作開發的駕駛模擬器，融入真實超跑配件，提供沉浸式體驗。Balenciaga 也在社群平台釋出模擬車手視角的影片，呈現 Lamborghini Revuelto 穿梭於上海與邁阿密門市的行駛路線，進一步模糊虛實邊界，打造一場結合速度、藝術與科技的時尚旅程。
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