快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

不只賣好咖啡！路易莎「健康好食」系列餐盒99元起上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
路易莎「健康好食」系列上市，主打多穀米減醣、低熱量，餐盒特價99元起。圖/路易莎提供
路易莎「健康好食」系列上市，主打多穀米減醣、低熱量，餐盒特價99元起。圖/路易莎提供

路易莎不只賣好咖啡，品牌從「咖啡」跨界到「全生活的平台」，推出餐盒Ｘ咖啡的全新經營模式。董事長黃銘賢今日宣布，將全力搶攻餐食市場，推出「健康好食」系列活力新食感盒餐，結合多穀米、減醣、低熱量的超CP值美味選擇，定價110元起，5月23日至6月底、限時特惠價9折99元起，同時搭配飲品可享9折優惠。

黃銘賢分析，台灣外食人口多，尤其午餐，上班族經常倉促選擇、簡單果腹，因此推出營養美味兼具的「健康好食」系列盒餐，打開全新市場版圖。

「健康好食」系列除了餐盒，未來也將推出早午餐及下午茶，並且發展各種聯名系列。目前第一波開賣門市約百家，主要選在辦公商圈及交通樞紐區，未來也將陸續擴大推廣。

黃銘賢認為，「健康好食」系列已籌備多年，4月中旬陸續於各主要門市試賣，每天銷售過百，一個月可增加約20萬元營收，達到雙位數的成長。未來，路易莎也將延伸消費者的生活需求，突破傳統咖啡品牌框架，不斷開創新的市場商機。

「健康好食」系列活力新食感盒餐共有11種選擇，其中，以水煮蔬菜取代油炒，並以多穀米為基底、豐富膳食纖維，同時口感升級，也減低熱量，除了綠色蔬菜與地瓜之外，還會搭配高纖木耳，強調低負擔、高營養、輕盈無負擔。

明星商品包括「打拋好好豬」/「打拋雞好好」定價120元，由正宗泰式料理「Pikul 初泰」主廚研發，香辣下飯；「照燒魚兒游」/「照燒好吃雞」定價140元/135元，鹹甜濃醇的照燒醬融入食材，慢火煎煮、香氣撲鼻。

增肌減脂推薦「雞胸長好肌」135元，採用低脂雞胸肉，經舒肥鎖水處理，保留鮮嫩多汁口感，高蛋白、低脂肪；「雞腿好棒棒」135元，燉滷的雞腿多汁香濃。

另外也有「味噌真好豬」120元，嚴選軟嫩豬肉，佐上特製味噌醬慢火燉煮，醬香入味；「薑薑好燒肉」 135元，為日式食堂經典，鹹甜醬香；「鮭魚好營養」170元，外酥內嫩的香煎鮭魚，鮮嫩多汁。

針對素食者也有「不素小肉丸」120元，純植物成分的肉丸，具有低飽和脂肪和無膽固醇，扎實Q彈；「菜多好纖細」110元，結合滿滿健康蔬菜，清脆爽口。

「健康好食」系列新食感餐盒販售門市。圖/路易莎提供
「健康好食」系列新食感餐盒販售門市。圖/路易莎提供
「打拋好好豬」由正宗泰式料理「Pikul 初泰」主廚研發，香辣下飯。圖/路易莎提供
「打拋好好豬」由正宗泰式料理「Pikul 初泰」主廚研發，香辣下飯。圖/路易莎提供
「健康好食」系列是路易莎全力搶攻餐食的新品項，並且設計有全新的標誌。圖/路易莎提供
「健康好食」系列是路易莎全力搶攻餐食的新品項，並且設計有全新的標誌。圖/路易莎提供
路易莎咖啡董事長黃銘賢分享品牌未來的餐飲市場布局。圖/路易莎提供
路易莎咖啡董事長黃銘賢分享品牌未來的餐飲市場布局。圖/路易莎提供

餐盒 食材 路易莎 豬肉 咖啡

延伸閱讀

網路口碑榜指標揭曉！2025全台十大人氣連鎖咖啡榜單大公開

2025南投巧克力咖啡節 5/30開跑

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡三重奏」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

餐飲營收占比明年拚過半！路易莎跨攻火鍋、吃到飽在想什麼？

相關新聞

盤點10位韓國女星演繹夏日短髮時尚！Winter「小貓剪髮」、舒華耳下金髮超搶眼

悶熱的夏天總讓人想把頭髮剪短清涼一下，換個造型也能換個心情，就連向來都是長髮的i-dle舒華，都曬出了金色耳下短髮Loo...

BalenciagaＸLamborghini超狂聯名曝光！跑車性能揉合前衛美學的速度與激情

Balenciaga 與義大利超跑品牌 Automobili Lamborghini 攜手合作，正式發布秋季 25 聯名...

不只賣好咖啡！路易莎「健康好食」系列餐盒99元起上市

路易莎不只賣好咖啡，品牌從「咖啡」跨界到「全生活的平台」，推出餐盒Ｘ咖啡的全新經營模式。董事長黃銘賢今日宣布，將全力搶攻...

「世界50最佳葡萄酒莊」2025年盛大回歸！11月澳洲登場

前身為 「世界最佳葡萄酒莊（World's Best Vineyards）」的「世界50最佳葡萄酒莊（The World...

藍寶石色彩大師再出手！HUBLOT湖水藍新表 冷凝消暑

清澈的湖水總是讓人感受平靜，像是通往另一個世界的門窗、洗滌塵囂。瑞士鐘表品牌宇舶（HUBLOT）發表了新款Big Ban...

《山忌 黃衣小飛俠》片場莫名怪事連環來 袁澧林浴缸溺水戲苦不堪言

由紅衣小女孩製作團隊打造、聯合數位文創共同出品的《山忌 黃衣小飛俠》，近期連續釋出「靈異禁忌篇」、「中邪篇」花絮，女主角袁澧林遭詭異力量糾纏精神恍惚陷險境，尤其浴缸溺水戲必須全身浸入水中，強烈水壓瞬間爆擊大腦，讓她體會瀕死邊緣的恐懼。在旁守護的劉以豪坦言內心壓力極大，一度擔心她「真的快沒氣了」，暖心喊話：「妳相信我，我隨時都在。」兩人戲裡深愛彼此，戲外則是互相依靠的戰友，一起度過層層難關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。