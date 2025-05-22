不只賣好咖啡！路易莎「健康好食」系列餐盒99元起上市

路易莎不只賣好咖啡，品牌從「咖啡」跨界到「全生活的平台」，推出餐盒Ｘ咖啡的全新經營模式。董事長黃銘賢今日宣布，將全力搶攻餐食市場，推出「健康好食」系列活力新食感盒餐，結合多穀米、減醣、低熱量的超CP值美味選擇，定價110元起，5月23日至6月底、限時特惠價9折99元起，同時搭配飲品可享9折優惠。

黃銘賢分析，台灣外食人口多，尤其午餐，上班族經常倉促選擇、簡單果腹，因此推出營養美味兼具的「健康好食」系列盒餐，打開全新市場版圖。

「健康好食」系列除了餐盒，未來也將推出早午餐及下午茶，並且發展各種聯名系列。目前第一波開賣門市約百家，主要選在辦公商圈及交通樞紐區，未來也將陸續擴大推廣。

黃銘賢認為，「健康好食」系列已籌備多年，4月中旬陸續於各主要門市試賣，每天銷售過百，一個月可增加約20萬元營收，達到雙位數的成長。未來，路易莎也將延伸消費者的生活需求，突破傳統咖啡品牌框架，不斷開創新的市場商機。

「健康好食」系列活力新食感盒餐共有11種選擇，其中，以水煮蔬菜取代油炒，並以多穀米為基底、豐富膳食纖維，同時口感升級，也減低熱量，除了綠色蔬菜與地瓜之外，還會搭配高纖木耳，強調低負擔、高營養、輕盈無負擔。

明星商品包括「打拋好好豬」/「打拋雞好好」定價120元，由正宗泰式料理「Pikul 初泰」主廚研發，香辣下飯；「照燒魚兒游」/「照燒好吃雞」定價140元/135元，鹹甜濃醇的照燒醬融入食材，慢火煎煮、香氣撲鼻。

增肌減脂推薦「雞胸長好肌」135元，採用低脂雞胸肉，經舒肥鎖水處理，保留鮮嫩多汁口感，高蛋白、低脂肪；「雞腿好棒棒」135元，燉滷的雞腿多汁香濃。

另外也有「味噌真好豬」120元，嚴選軟嫩豬肉，佐上特製味噌醬慢火燉煮，醬香入味；「薑薑好燒肉」 135元，為日式食堂經典，鹹甜醬香；「鮭魚好營養」170元，外酥內嫩的香煎鮭魚，鮮嫩多汁。