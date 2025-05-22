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「世界50最佳葡萄酒莊」2025年盛大回歸！11月澳洲登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「世界50最佳葡萄酒莊（The World's 50 Best Vineyards）」將於2025年11月19日盛大回歸。圖／世界50最佳葡萄酒莊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世界50最佳葡萄酒莊（The World's 50 Best Vineyards）」將於2025年11月19日盛大回歸。圖／世界50最佳葡萄酒莊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前身為 「世界最佳葡萄酒莊（World's Best Vineyards）」的「世界50最佳葡萄酒莊（The World's 50 Best Vineyards）」評選，將於2025年下半年盛大回歸，今年的頒獎盛會將於11月19日在澳洲西南部的瑪格麗特河（Margaret River）地區舉行，鼓勵遊客探索全球頂級葡萄酒與美食旅遊體驗。

作為廣受國際推崇的「50 Best」品牌榜單之一，「世界50最佳葡萄酒莊」 與「世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）」、「世界50最佳酒吧（The World's 50 Best Bars）」及「世界50最佳旅館（The World's 50 Best Hotels）」並列，成為美食與旅遊界的重要指標。

「我們非常榮幸能在西澳舉辦這場盛會。這裡不僅是世界知名的葡萄酒產地，更擁有可口美食與令人驚嘆的自然景觀。」「世界50最佳葡萄酒莊」內容總監William Drew表示：「從潔淨的海岸線、原始森林，到活力四射的餐飲文化，瑪格麗特河為旅人打造出難以忘懷的感官體驗，堪稱慶祝全球葡萄酒旅遊創新、卓越與多樣性的理想之地。」

「世界50最佳葡萄酒莊」榜單每年更新一次，旨在表彰全球最具指標性的葡萄酒旅遊體驗地。入選的酒莊不僅展現釀酒實力，也提供深具風格與文化魅力的旅遊體驗，從現代建築酒莊、列入聯合國教科文組織保護的歷史酒窖，到米其林級餐飲空間或隱密的家族莊園，皆可能入選。

評選機制由超過700位葡萄酒與旅遊領域的專家與侍酒師組成的Voting Academy 擔任評審。評審們依據自身的酒莊體驗，從整體氛圍、美食、活動、景觀、服務、員工與性價比等多項面向進行提名。榜單結果經由票數統計產生，葡萄酒莊無法主動報名，任何贊助商都無法對投票過程產生任何影響。

西澳旅遊局（Tourism WA）常務董事Anneke Brown表示：「能夠迎接『世界50最佳葡萄酒莊』活動來到我們標誌性的瑪格麗特河，對整個西澳而言是無比驕傲的時刻。這項國際級活動將進一步凸顯西澳在葡萄酒、美食與自然體驗上的世界級水準，並強化我們作為頂級旅遊目的地的國際聲望。我們期待與來自世界各地的產業專家、媒體與酒迷，共同展示我們地區與州份的卓越魅力。」

澳洲西南部的瑪格麗特河（Margaret River）地區是享譽全球的葡萄酒產區。圖／西澳旅遊局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
澳洲西南部的瑪格麗特河（Margaret River）地區是享譽全球的葡萄酒產區。圖／西澳旅遊局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 美食旅遊 澳洲 榜單

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