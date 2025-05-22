藍寶石色彩大師再出手！HUBLOT湖水藍新表 冷凝消暑
清澈的湖水總是讓人感受平靜，像是通往另一個世界的門窗、洗滌塵囂。瑞士鐘表品牌宇舶（HUBLOT）發表了新款Big Bang Unico湖水藍寶石計時碼表，從冰島藍湖得到靈感啟發並轉譯成困難的藍寶石水晶色彩呈現，通透、消暑，全球限量發行。
近20年來，HUBLOT長年投入藍寶石水晶材質的研發。因藍寶石水晶的研發不易，需掌握正確的時機、製程、配方與溫度，HUBLOT目前更已實現了包含藍色、鮮黃、艷紫、粉嫩、緋紅、亮橘、煙燻黑、透明與湖水藍，並進一步拓展至兩款獨家SAXEM材質的極光綠與螢光黃藍寶石水晶，儼然是藍寶石水晶的色彩大師。
今年全新的Big Bang Unico湖水藍寶石計時碼表取冰島知名地熱奇景：「藍湖」（Blue Lagoon）的沉靜湖面，轉化為44毫米的Big Bang Unico湖水藍寶石表殼。表殼的製造先經歷一個月以上的晶體生長與冷卻，爾後再針對表背、表蓋與零組件的CNC精密切割以及至少50小時的拋光工序。HUBLOT同時還針對表殼進行刮痕、灰塵與色差的檢查，因此取其通透無瑕的完美品質，最後安裝入由354個零件組構的HUB1280 UNICO自動上鍊導柱輪計時機芯。
Big Bang Unico湖水藍寶石計時碼表將帶來時間顯示、計時碼表與72小時動力儲存等功能，當按下計時按鈕時還可透過透明的面盤與表殼、360度欣賞機械結構的運作、暫停與歸零。表款全球限量50只，訂價則為424萬4,000元。
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