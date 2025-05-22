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《山忌 黃衣小飛俠》片場莫名怪事連環來 袁澧林浴缸溺水戲苦不堪言

聯合新聞網／ 聯合數位文創
袁澧林收驚初體驗，《山忌 黃衣小飛俠》宮廟中邪戲缺氧發暈。圖／威視電影提供
袁澧林收驚初體驗，《山忌 黃衣小飛俠》宮廟中邪戲缺氧發暈。圖／威視電影提供

由紅衣小女孩製作團隊打造、聯合數位文創共同出品的《山忌 黃衣小飛俠》，近期連續釋出「靈異禁忌篇」、「中邪篇」花絮，女主角袁澧林遭詭異力量糾纏精神恍惚陷險境，尤其浴缸溺水戲必須全身浸入水中，強烈水壓瞬間爆擊大腦，讓她體會瀕死邊緣的恐懼。在旁守護的劉以豪坦言內心壓力極大，一度擔心她「真的快沒氣了」，暖心喊話：「妳相信我，我隨時都在。」兩人戲裡深愛彼此，戲外則是互相依靠的戰友，一起度過層層難關。

《山忌 黃衣小飛俠》描述劉以豪、袁澧林、曹佑寧一行人在山上觸犯禁忌，招惹到無法解釋的不明力量，「苦主」袁澧林獨自承受所有中邪場面，最痛苦是浴缸溺水戲，畫面驚悚指數爆表，大家在拍攝現場也繃緊神經。袁澧林在狹小浴缸內掙扎、嗆水，她回憶那天超級辛苦，水從四面八方衝擊整個大腦，眼睛、鼻子都很痛，每次從水裡起來就狂咳。為求真實感，導演還加碼「水中睜眼」，讓袁澧林崩潰說：「那個不舒服乘以1萬倍，就很接近死亡！」每一秒都是極限挑戰，腦子已經無法運作，只能接受最簡單的指令，呈現角色被無形力量吞噬的絕望。

劉以豪透露，在一處地下洞窟取景時，一踏入就感到強烈不適：「有種壓力突然壓過來，內臟很擠的感覺！」更詭異的是，現場樹木異常茂密，幾乎遮蔽所有陽光，現場還目擊一條粗壯的黑蛇在旁徘徊，拍攝時機器還無故當機，讓劉以豪事後回想時仍餘悸猶存：「當下的我就只想趕快拍完，快馬加鞭離開那裡！」

神秘地下洞窟取景，劉以豪一踏入現場莫名壓力襲來。圖／威視電影提供
神秘地下洞窟取景，劉以豪一踏入現場莫名壓力襲來。圖／威視電影提供

導演蔡佳穎也證實拍攝某場中邪戲時，現場瀰漫著詭譎氛圍。拍攝結束後，竟有三、四名工作人員接連出現高燒、嘔吐，甚至衝出場外狂吐的症狀。面對接二連三難以解釋的現象，劇組上下繃緊神經，曹佑寧全程配戴護身符保平安；陳如山自我告誡「人不能不信邪」；袁澧林則秉持世上有許多靈魂共存的信念，劉以豪更鄭重表示：「面對大自然，必須帶著一顆敬畏的心！」《山忌 黃衣小飛俠》電影將於6月6日全台上映，更多資訊請上 官方粉絲專頁查詢。

禁忌 溺水 壓力

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