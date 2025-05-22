三商巧福牛肉麵首度破200元！一口氣調漲16品項、平均漲幅7%
三商餐飲（7705）旗下主力品牌三商巧福宣布漲價，平均漲幅7%，此次調漲皆為主餐，單價上漲5~20元不等，共計調漲16個品項數。三商餐飲表示，主要是近期因原物料價格成本持續上升，為反應各項營業成本，並維持最好的品質及服務，自即日起，調整部分品項單價。
三商餐飲此次將主餐全面調漲，其中，「蘭州雙寶牛肉拉麵」從185元調漲至205元，漲幅10%，牛三寶牛肉麵由185調漲至200元，漲幅8%，單價首度來到2字頭，另外，包括「半筋半肉牛肉麵」、「超大盛牛壽喜飯」、「番茄牛肉麵」皆調漲10元，售價來到185元。較平價的牛肉炸醬麵與牛肉湯麵則由90調升至95元，滷香排骨從60元漲至65元。
三商巧福證實，因應原物料價格持續攀升，為反映成本變動並維持產品品質與服務水準，已於即日起調整部分餐點售價。
其中，主打商品牛三寶牛肉麵與蘭州雙寶牛肉拉麵因採用多種牛肉部位、成本結構較高，因此漲幅較大。
三商餐飲目前旗下品牌以三商巧福規模最大、家數最多，來到177家，其餘品牌還包括拿坡里有140家、福勝亭72家、鮮五丼21家。
三商餐飲今年首季財報表現不盡理想，受原物料與營運成本上漲影響，營業成本年增超過5%，進一步壓縮獲利空間，致使淨利創下歷史新低。公司先前即透過，第2季將調漲價格以因應市場變化與成本結構。
此外，旗下「三商巧福」與「拿坡里披薩炸雞」兩大主力品牌，近期亦啟動年度年中慶活動，透過限定優惠、會員回饋、跨品牌整合行銷與數位推廣等方式，積極帶動品牌聲量與業績表現，預期對第2季營收成長將有正面挹注。
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