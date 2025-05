章子怡代言Tiffany 品牌納7,500克拉罕見巨石慶周年

蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)宣布著名演員章子怡(Zhang Ziyi)成為全球品牌代言人。同時,為歡慶品牌經典設計「石上鳥」今年迎接60週年,Tiffany也宣布正式收購一枚重達7,500克拉的珍稀孔賽石,並將此原石切割後,鑲嵌於品牌經典「石上鳥」胸針的限量高級珠寶膠囊系列中,為傳奇攝氏師上史隆柏傑(Jean Schlumberger)於1965年設計的經典鳥型意象60周年獻上最獨特的禮讚。

承襲品牌傳人查爾斯路易斯蒂芙尼(Charles Lewis Tiffany)於1877年取得傳奇「Tiffany Diamond」以來的悠久歷史。Tiffany購入這顆驚人巨石,不僅是傳承,也是品牌一大里程碑。孔賽石名稱源自1902年品牌首任首席寶石學家Dr. George Frederick Kunz之名,以其深邃紫紅至柔和紫丁香色調備受喜愛。Dr. Kunz是一位自學成才的礦物學家與彩色寶石權威,他奠定了Tiffany作為全球頂尖稀有寶石品牌的地位。孔賽石與摩根石(Morganite)、坦桑石(Tanzanite)和沙弗萊石(Tsavorite)並列為Tiffany於20世紀向世界介紹的重要「傳世寶石」。