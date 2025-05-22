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章子怡代言Tiffany 品牌納7,500克拉罕見巨石慶周年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.重逾7,500克拉的珍稀孔賽石與「石上鳥」胸針。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.重逾7,500克拉的珍稀孔賽石與「石上鳥」胸針。圖／Tiffany提供

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）宣布著名演員章子怡（Zhang Ziyi）成為全球品牌代言人。同時，為歡慶品牌經典設計「石上鳥」今年迎接60週年，Tiffany也宣布正式收購一枚重達7,500克拉的珍稀孔賽石，並將此原石切割後，鑲嵌於品牌經典「石上鳥」胸針的限量高級珠寶膠囊系列中，為傳奇攝氏師上史隆柏傑（Jean Schlumberger）於1965年設計的經典鳥型意象60周年獻上最獨特的禮讚。

承襲品牌傳人查爾斯路易斯蒂芙尼（Charles Lewis Tiffany）於1877年取得傳奇「Tiffany Diamond」以來的悠久歷史。Tiffany購入這顆驚人巨石，不僅是傳承，也是品牌一大里程碑。孔賽石名稱源自1902年品牌首任首席寶石學家Dr. George Frederick Kunz之名，以其深邃紫紅至柔和紫丁香色調備受喜愛。Dr. Kunz是一位自學成才的礦物學家與彩色寶石權威，他奠定了Tiffany作為全球頂尖稀有寶石品牌的地位。孔賽石與摩根石（Morganite）、坦桑石（Tanzanite）和沙弗萊石（Tsavorite）並列為Tiffany於20世紀向世界介紹的重要「傳世寶石」。

Jean Schlumberger於1965年以鳳頭鸚鵡為靈感創作的「石上鳥」（Bird on a Rock）胸針，是Tiffany最具代表性的經典設計之一。包括於1995年展出的Tiffany Diamond也曾鑲嵌為「石上鳥」胸針，體現品牌精湛工藝與珍稀寶石的結合。為慶祝「石上鳥」問世60週年，這枚約 25年前在非洲莫三比克被發現的珍稀孔賽石原石，將被精心切割、打造為10枚形狀與重量迥異的高級珠寶限量胸針。客戶將參與設計過程，與Tiffany首席寶石學家合作，共同構思專屬訂製寶石。

Tiffany & Co.購入重逾7,500克拉的珍稀孔賽石。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.購入重逾7,500克拉的珍稀孔賽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany星月造型高級珠寶項鍊。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany星月造型高級珠寶項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany古典珍藏庫孔賽石項鍊，黃金、鉑金、鑽石、孔賽石、珍珠，1990年，由帕洛瑪畢卡索設計。圖／Tiffany提供
Tiffany古典珍藏庫孔賽石項鍊，黃金、鉑金、鑽石、孔賽石、珍珠，1990年，由帕洛瑪畢卡索設計。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥系列，鉑金與18K金鑲嵌孔賽石主石項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥系列，鉑金與18K金鑲嵌孔賽石主石項鍊。圖／Tiffany提供
蒂芙尼全球品牌代言人章子怡。圖／Tiffany提供
蒂芙尼全球品牌代言人章子怡。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger for Tiffany & Co.孔賽石石上鳥胸針，黃K金與鉑金、鑽石、粉紅藍寶石、紫鋰輝石，2012年。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger for Tiffany & Co.孔賽石石上鳥胸針，黃K金與鉑金、鑽石、粉紅藍寶石、紫鋰輝石，2012年。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany鉑金與18K黃金鑲嵌孔賽石與鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany鉑金與18K黃金鑲嵌孔賽石與鑽石戒指。圖／Tiffany提供

品牌 Tiffany

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