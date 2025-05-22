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夏普推67款創新AI家電新品 主打美型、健康、智慧
夏普發表2025年度，推出超過67款創新家電，品項包含智慧AI大電視、全新商品電子鎖、一對多空調、自動投劑洗衣機、熱泵乾衣機、大公升數變頻冰箱等，小家電則涵蓋AIoT智慧空氣清淨除濕機、Purefit美學除濕機、森呼吸3D清淨循環扇、31L旋鈕式水波爐、三大系列微波爐，以及PCI離子造型夾與水潤全電壓吹風機等，從廚房到客廳、從空氣品質到飲食健康，全面滿足現代家庭對健康、便利、智慧功能與美學的多元追求，預計在今年陸續上市。
夏普今年首度推出AI智慧電子鎖系列，HOLO3整合臉部與掌靜脈辨識，支援6種開鎖方式與遠端APP管理；TIKO ONE則結合指紋等4種安全開鎖模式，且適用全台9成以上門型。
新款AQUOS 98吋QLED顯示器具備雙層廣色域與144Hz高刷新率，支援可變身KTV的AI Karaoke功能，以及及4K Living Camera，支援子母畫面與動態追蹤，滿足現代家庭智慧娛樂需求。
空調產品則主打小宅、多房應用，推出一對多分離式冷氣，搭配自體清潔、銀離子濾網與智慧感測；尊爵系列結合冷氣、暖氣、除濕與PCI自動除菌離子空氣淨化功能，另可搭配「乾淨方」3合1雙氣流美型除濕機，整合除濕、淨化與烘衣，同樣具備PCI除菌離子與6大感知器，全面守護居家健康與舒適生活。
針對衣物洗護需求，無孔槽自動投劑洗衣機採智慧投劑系統與抗黴設計，採用靜音變頻馬達，機身僅54cm適合小空間，另推出熱泵式乾衣機，提供省能高效的新選擇。還有新一代左右開冰箱採用超薄機身與專利耐用結構，靈活適應各種空間配置，特別適合小宅與多元家庭需求。
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