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楊冪美如畫！逆天美貌演出Loewe 2025早秋形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE全球品牌代言人楊冪演出2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌代言人楊冪演出2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供

迎接即將於5月29日上市的2025秋冬預前（早秋）系列，LOEWE發布由Gray Sorrenti 操刀拍攝的形象廣告，以率真及不加修飾的角度，為LOEWE透過時裝研究人物角色的概念續寫最新篇章。系列形象由LOEWE全球品牌代言人楊冪與著名演員Greta Lee、Josh O'Connor及Stéphane Bak在家居場境中亮相，扮演給予觀眾相當大的想像空間的人物角色。

在現代主義建築特色的大窗戶與玻璃牆背景前，早秋系列的LOEWE服飾更顯鮮明優雅。場景遍灑溫暖的光線，但有種不知身在何處之感。他們像在電影場景中，氣氛有點懸疑怪異 - 是正在練習或研究著自己的角色，是專心投入研究的學者，還是忙於寫作的作家？Josh O'Connor靠在沙發上，若有所思地直視鏡頭，沙發紋理與光滑的皮外套與身邊的Featherlight Puzzle包款，營造一種溫潤的觸感。Stéphane Bak躺在書桌上，手中拿著Puzzle包款，彷彿在沉思冥想。Greta Lee手中抓著Madrid包款望著地板。楊冪穿著扭結連身裙拿著Amazona 23短版包款靠牆而立，一顆櫻桃蓋著眼睛。

像家居卻帶點神秘感的場景，襯托早秋系列圖案及比例運用的化學作用，流暢的輪廓及大膽的剪裁，表現了LOEWE處理形態線條及縫製的靈活手法，還有絕不可少的花卉及皮革兩大重點。早秋系列造型抽象又實用，表達身體與服裝之間的關係，深得LOEWE風格神韻。熱門包款披上新色及新物料：Puzzle有純色款或配上裝飾性的摩托車手皮帶；Madrid包款加添了柔軟粒紋小牛皮款式，多功能捲蓋背囊亦換上新材質，Ola包款的波浪形摺蓋精美別緻。室外的綠意反映到室內，模糊了室內室外的界線。眼前所見卻未必是真貌，大小比例與細節調度玩味趣怪，在放大與縮小之間演繹了LOEWE的美學觀念。

2025早秋系列綠色Flamenco包。圖／LOEWE提供
2025早秋系列綠色Flamenco包。圖／LOEWE提供
鮮黃色平底鞋。圖／LOEWE提供
鮮黃色平底鞋。圖／LOEWE提供
2025早秋系列格紋毛料Flamenco包。圖／LOEWE提供
2025早秋系列格紋毛料Flamenco包。圖／LOEWE提供
2025早秋系列草莓吊飾。圖／LOEWE提供
2025早秋系列草莓吊飾。圖／LOEWE提供
GRETA LEE演繹2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供
GRETA LEE演繹2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供
2025早秋系列Puzzle包。圖／LOEWE提供
2025早秋系列Puzzle包。圖／LOEWE提供
裝飾鈕扣的高跟鞋。圖／LOEWE提供
裝飾鈕扣的高跟鞋。圖／LOEWE提供
Josh O'Connor演繹2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供
Josh O'Connor演繹2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供
2025早秋系列Puzzle包配上裝飾性的摩托車手皮帶。圖／LOEWE提供
2025早秋系列Puzzle包配上裝飾性的摩托車手皮帶。圖／LOEWE提供
2025早秋系列彩色金屬材質包包裝飾珠。圖／LOEWE提供
2025早秋系列彩色金屬材質包包裝飾珠。圖／LOEWE提供
單寧材質高跟鞋。圖／LOEWE提供
單寧材質高跟鞋。圖／LOEWE提供
2025早秋系列彩色小皮件。圖／LOEWE提供
2025早秋系列彩色小皮件。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌代言人楊冪演出2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌代言人楊冪演出2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供
2025早秋系列皮革與格紋毛料材質Hammock包。圖／LOEWE提供
2025早秋系列皮革與格紋毛料材質Hammock包。圖／LOEWE提供
Stéphane Bak演繹2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供
Stéphane Bak演繹2025早秋系列形象。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌代言人楊冪於2025早秋系列形象中演繹全新Puzzle包與印花服裝。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌代言人楊冪於2025早秋系列形象中演繹全新Puzzle包與印花服裝。圖／LOEWE提供

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