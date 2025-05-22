楊冪美如畫！逆天美貌演出Loewe 2025早秋形象

迎接即將於5月29日上市的2025秋冬預前（早秋）系列，LOEWE發布由Gray Sorrenti 操刀拍攝的形象廣告，以率真及不加修飾的角度，為LOEWE透過時裝研究人物角色的概念續寫最新篇章。系列形象由LOEWE全球品牌代言人楊冪與著名演員Greta Lee、Josh O'Connor及Stéphane Bak在家居場境中亮相，扮演給予觀眾相當大的想像空間的人物角色。

在現代主義建築特色的大窗戶與玻璃牆背景前，早秋系列的LOEWE服飾更顯鮮明優雅。場景遍灑溫暖的光線，但有種不知身在何處之感。他們像在電影場景中，氣氛有點懸疑怪異 - 是正在練習或研究著自己的角色，是專心投入研究的學者，還是忙於寫作的作家？Josh O'Connor靠在沙發上，若有所思地直視鏡頭，沙發紋理與光滑的皮外套與身邊的Featherlight Puzzle包款，營造一種溫潤的觸感。Stéphane Bak躺在書桌上，手中拿著Puzzle包款，彷彿在沉思冥想。Greta Lee手中抓著Madrid包款望著地板。楊冪穿著扭結連身裙拿著Amazona 23短版包款靠牆而立，一顆櫻桃蓋著眼睛。