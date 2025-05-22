迎盛夏嘉大出良品搶攻冰品市場 醬油黑豆雪糕驚艷上市
嘉義大學推出以大學LOGO聯名打造冰品「Mr.酷x嘉義大學雪糕」搶攻夏日冰品市場，尤其歷1年多研發，首支醬油與蜜黑豆的「醬油黑豆雪糕」令人驚艷。同步推出應景端午節無糖薄鹽醬油與攻入飲料市場的柚子果肉冰球為炎夏飲食帶來清新解方。校長林翰謙表示，透過食品量化技術，整合嘉大鮮乳、醬油與在地農產資源，推出「健康」、「創新」與「永續」嘉大良品，讓消費者品味嘉大的專業與用心。
嘉義大學員生消費合作社今天在嘉大蘭潭校區舉辦「嘉大良品•食尚健康•新品上市發表會」，推出全台首創的大學LOGO聯名冰品Mr.酷x嘉義大學雪糕，以及多款結合在地農產與健康理念的創新加工食品。
Mr.酷x嘉義大學雪糕系列，由嘉大攜手知名冰品製造商忠鴻興食品有限公司共同研發，推出「厚乳雪糕」、「酪梨布丁雪糕」、「木瓜布丁雪糕」及鹹甜交織、風味獨具的「醬油黑豆雪糕」，顛覆傳統冰品印象。
食品科學系副教授張文昌表示，醬油黑豆雪糕研發歷1年多時間，要將醬油、黑豆、牛奶3㮔成份結合在一起就有難度，打樣上百㮔，黑豆要如何處理得有顆粒感、咬下時又要有沙沙口感，醬油要鹹香適中，單就黑豆和醬油配合就試過20多種。
張文昌表示，研發冰品的初衷不僅是追求風味創新，更希望讓在地農產以更多元的方式進入市場，實現農業永續與生活結合的價值。
發表會同步推出無糖薄鹽醬油，鹽分低於11.5%、無添加糖；柚子果肉冰球採用自動化削皮取肉技術，無任何添加、果肉飽滿，搭配飲品清爽可口。
校長林翰謙表示，嘉大百年深耕農業與食品領域，食品科學系自製的醬油與動物科學系生產的鮮奶廣受校友與在地民眾喜愛。此次透過食品量化技術，整合嘉大鮮乳、醬油與在地農產資源，成功推出代表「健康」、「創新」與「永續」的嘉大良品，推向全台通路，讓消費者在日常生活中就能品味嘉大的專業與用心。
目前，系列冰品已於全台家樂福量販店上架，也可至嘉義大學員生消費合作社選購雪糕系列、「柚子果肉冰球」、「無糖薄鹽醬油」等嘉大良品。
家樂福嘉義店表示，昨天冰品一上市500盒即被搶購一空。嘉義大學員生消費合作社昨天「柚子果肉冰球」也是一上架即賣光，果肉冰球只要加入冰開水即可以飲用，也可以加入檸檬汁等調味，吃得到果肉、甜點適中，尤其嘉大出產，消費者有信心。
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