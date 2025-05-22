勝勢豬排「連3天半價」！三商炸雞「買5送2」現省286元

來自日本三重的「伊勢路–勝勢日式豬排」，繼台北、新北、新竹、台南等店之後，即日起正式插旗南港LALAPORT。除了招牌的日式豬排外，南港Lalaport店開幕期間，推出獨家期間限定料理「六揚勝串炸套餐」，6種串炸包含香菇、筊白筍、雪巖雞帶皮胸肉、雪巖雞淨腿肉，以及究好豬眼鏡肉和腰內肉串炸料理，一次滿足多種選擇，每套490元。

除此之外，南港Lalaport店也是繼台北SOGO復興店後，第二間使用「平埔黑豬」的分店，提供有「平埔黑豚TORO里肌豬排套餐」、「平埔黑豚厚切里肌豬排套餐」、「平埔黑豚里肌豬排(中份)套餐」與「平埔黑豚腰內豬排套餐」等4種方案，每份450～580元。

為慶祝開幕，即日起至5月24日期間，「里肌豬排(中份)套餐」原價350元，享半價優惠175元，每日限量30份。另外5月24日至5月25日，台啤女孩也將到場應援，現場參與互動任務就可轉扭蛋，有機會獲得指定套餐半價、免費喝啤酒等優惠。