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勝勢豬排「連3天半價」！三商炸雞「買5送2」現省286元
來自日本三重的「伊勢路–勝勢日式豬排」，繼台北、新北、新竹、台南等店之後，即日起正式插旗南港LALAPORT。除了招牌的日式豬排外，南港Lalaport店開幕期間，推出獨家期間限定料理「六揚勝串炸套餐」，6種串炸包含香菇、筊白筍、雪巖雞帶皮胸肉、雪巖雞淨腿肉，以及究好豬眼鏡肉和腰內肉串炸料理，一次滿足多種選擇，每套490元。
除此之外，南港Lalaport店也是繼台北SOGO復興店後，第二間使用「平埔黑豬」的分店，提供有「平埔黑豚TORO里肌豬排套餐」、「平埔黑豚厚切里肌豬排套餐」、「平埔黑豚里肌豬排(中份)套餐」與「平埔黑豚腰內豬排套餐」等4種方案，每份450～580元。
為慶祝開幕，即日起至5月24日期間，「里肌豬排(中份)套餐」原價350元，享半價優惠175元，每日限量30份。另外5月24日至5月25日，台啤女孩也將到場應援，現場參與互動任務就可轉扭蛋，有機會獲得指定套餐半價、免費喝啤酒等優惠。
迎來端午連假，「三商炸雞」自即日起至6月11日期間，推出買「5塊義式炸雞」送「2隻黃金戰斧雞腿」限時優惠，原價585元，優惠價299元。另外還有「青花椒麻雞塊」新上市，原價60元，嘗鮮價49元。
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