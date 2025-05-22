快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

聽新聞
0:00 / 0:00

勝勢豬排「連3天半價」！三商炸雞「買5送2」現省286元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「三商炸雞」限時推出「買5送2」優惠方案。圖／三商炸雞提供
「三商炸雞」限時推出「買5送2」優惠方案。圖／三商炸雞提供

來自日本三重的「伊勢路–勝勢日式排」，繼台北、新北、新竹、台南等店之後，即日起正式插旗南港LALAPORT。除了招牌的日式豬排外，南港Lalaport店開幕期間，推出獨家期間限定料理「六揚勝串炸套餐」，6種串炸包含香菇、筊白筍、雪巖雞帶皮胸肉、雪巖雞淨腿肉，以及究好豬眼鏡肉和腰內肉串炸料理，一次滿足多種選擇，每套490元。

除此之外，南港Lalaport店也是繼台北SOGO復興店後，第二間使用「平埔黑豬」的分店，提供有「平埔黑豚TORO里肌豬排套餐」、「平埔黑豚厚切里肌豬排套餐」、「平埔黑豚里肌豬排(中份)套餐」與「平埔黑豚腰內豬排套餐」等4種方案，每份450～580元。

為慶祝開幕，即日起至5月24日期間，「里肌豬排(中份)套餐」原價350元，享半價優惠175元，每日限量30份。另外5月24日至5月25日，台啤女孩也將到場應援，現場參與互動任務就可轉扭蛋，有機會獲得指定套餐半價、免費喝啤酒等優惠。

迎來端午連假，「三商炸雞」自即日起至6月11日期間，推出買「5塊義式炸雞」送「2隻黃金戰斧雞腿」限時優惠，原價585元，優惠價299元。另外還有「青花椒麻雞塊」新上市，原價60元，嘗鮮價49元。

勝勢豬排插旗南港LALAPORT，「里肌豬排(中份)套餐」原價350元，優惠價175元。圖／勝勢豬排提供
勝勢豬排插旗南港LALAPORT，「里肌豬排(中份)套餐」原價350元，優惠價175元。圖／勝勢豬排提供
勝勢豬排南港LALAPORT店，推出獨家期間限定料理「六揚勝串炸套餐」。圖／勝勢豬排提供
勝勢豬排南港LALAPORT店，推出獨家期間限定料理「六揚勝串炸套餐」。圖／勝勢豬排提供

料理 套餐

延伸閱讀

拿坡里大披薩、5塊炸雞通通199元！本村炸雞漢堡買1送1

免預約了！南港LaLaport「哈利波特魔法店」入店新制　全面採「現場排隊」、整點起進場

「無敵炸豬排、5塊炸雞」0元吃！還有1個月 高CP值「丼飯專賣店」打卡分享就免費送 加碼再贈「肉肉兌換券」可以吃四次

南港LaLaport威秀影城 5/14盛大開幕！ 影迷搶爆限量「88元電影福袋＋飲料無限暢飲110天」

相關新聞

楊冪美如畫！逆天美貌演出Loewe 2025早秋形象

迎接即將於5月29日上市的2025秋冬預前（早秋）系列，LOEWE發布由Gray Sorrenti 操刀拍攝的形象廣告，...

迎盛夏嘉大出良品搶攻冰品市場 醬油黑豆雪糕驚艷上市

嘉義大學推出以大學LOGO聯名打造冰品「Mr.酷x嘉義大學雪糕」搶攻夏日冰品市場，尤其歷1年多研發，首支醬油與蜜黑豆的「...

勝勢豬排「連3天半價」！三商炸雞「買5送2」現省286元

來自日本三重的「伊勢路–勝勢日式豬排」，繼台北、新北、新竹、台南等店之後，即日起正式插旗南港LALAPORT。除了招牌的...

連9天「龍舟嘉年華」！美食、樂團、太陽馬戲團迎端午

計畫端午節連休到香港的旅人千萬別錯過！香港國際龍舟邀請賽將以「龍舟嘉年華」形式，從5月31日端午節到6月8日，一連9天在...

世界排名第三！名廚Bruno Verjus抵台：I LOVE TAIWAN

世界排名第三、餐廳入列米其林二星與綠星的名廚Bruno Verjus，應三二行館之邀、首度抵台獻藝，5天快閃每個餐期都已...

網路口碑榜指標揭曉！2025全台十大人氣連鎖咖啡榜單大公開

咖啡控手刀收藏！2025全台連鎖咖啡排行出爐，路易莎咖啡、星巴克 、85度C…哪間才是你心目中的人氣冠軍？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。