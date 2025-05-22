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連9天「龍舟嘉年華」！美食、樂團、太陽馬戲團迎端午

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
龍舟大賽吸引各大公司行號組隊參加。圖/港旅局提供
龍舟大賽吸引各大公司行號組隊參加。圖/港旅局提供

計畫端午節連休到香港的旅人千萬別錯過！香港國際龍舟邀請賽將以「龍舟嘉年華」形式，從5月31日端午節到6月8日，一連9天在尖沙咀東部海濱盛大舉行。包括端午節帶來應節的「龍舟美食街」，以及「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點，之後配合國際龍舟競渡，加碼呈獻啤酒樂園、賽事直播專區及世界級「太陽馬戲團」雜技表演，讓旅客體驗傳統節慶新玩法。

令人血脈沸騰的傳統端午競技，每年吸引全球頂尖健兒雲集香港，今年將有超過190隊、逾4,500名、來自12個國家及地區參賽，包括香港、大陸內地、澳門、台灣、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿拉伯聯合酋長國、加拿大，以及首次參賽的埃及和卡塔爾的頂尖龍舟隊伍在維港爭奪殊榮。

5月31日端午節當天起即進入暖身期，從尖東到星光大道一帶將舉辦為期9天的節日盛典。每天下午1時至晚上10時，數不盡的應節美食、消暑飲品、夏日甜點及打卡熱點，將在維港美景畔輕鬆體驗。香港海洋公園的超萌「Panda Friends」，包括大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬，也將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位。同場還有期間限定店發售「萌爆」熊貓精品，為旅客提供集中西文化及派對歡樂於一身的一站式節慶體驗。

6月7至8日達到節慶高潮，觀眾可前往設於尖東的有蓋看台免費欣賞龍舟賽事。鄰近的百周年紀念花園特設啤酒樂園，提供消暑冰凍生啤，同場還有太陽馬戲團獻上快閃雜技表演。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

更多活動詳情可參閱活動網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/dragon-boat-races.html。

●加碼：首屆「香港非遺月」

端午節獲聯合國教科文組織列為《人類非物質文化遺產代表作名錄》，滿載深厚文化底蘊的端午節，正好配合今年6月的首屆「香港非遺月」。旅客可參與體驗活動，探索與非遺有關的傳統手工技藝，例如蒸籠製作技藝等。旅客於6月9日起，可在香港國際機場旅客諮詢中心和九龍旅客諮詢中心即場報名，也可以透過「香港非遺月2025」網頁了解活動詳情。

活力四射的香港國際龍舟邀請賽。圖/港旅局提供
活力四射的香港國際龍舟邀請賽。圖/港旅局提供
超過190支隊伍參加香港國際龍舟邀請賽。圖/港旅局提供
超過190支隊伍參加香港國際龍舟邀請賽。圖/港旅局提供
百周年紀念花園在龍舟賽期間，有太陽馬戲團獻上快閃雜技表演。圖/港旅局提供
百周年紀念花園在龍舟賽期間，有太陽馬戲團獻上快閃雜技表演。圖/港旅局提供
「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點。圖/港旅局提供
「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點。圖/港旅局提供

香港 端午節

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