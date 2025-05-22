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世界排名第三！名廚Bruno Verjus抵台：I LOVE TAIWAN

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
甜蝦與青豆仁。圖/三二行館提供
甜蝦與青豆仁。圖/三二行館提供

世界排名第三、餐廳入列米其林二星與綠星的名廚Bruno Verjus，應三二行館之邀、首度抵台獻藝，5天快閃每個餐期都已預約額滿，每席含餐酒配搭要價約3萬元，還是有不少饕客一次訂下多個餐期，只因為，Bruno Verjus的料理永遠不重複，抵台第一個餐期、開席前半小時才出菜單，一如他的巴黎餐廳「Table」，端視當日食材決定菜色。

來自巴黎、榮獲《The World’s 50 Best Restaurants》世界第三殊榮的名廚 Bruno Verjus，早年在亞太地區做過醫療器材相關事業，售出公司退休後，轉為專業美食評論家，繼而自己開餐廳，4年後摘下一星，自此星等與知名度逐步上升。他的餐廳採無菜單形式，由專門採購的人員尋找最新鮮食材，再由他決定料理方式。這個做法也帶來台灣，5天、10個餐期，餐餐菜色不同，台灣內外場團隊最大的壓力，在於出菜前半個小時，才知道今日菜單。

Chef Bruno在巴黎的「Table」，一開門就可見到主廚坐在門口親自迎接，並與每一位食客閒聊，他認為，一場完美的餐飲，不僅來自盤中的味道，更來自人與人之間的相遇與理解，從不刻意安排，就如同他每日創作的料理一般，無固定菜單、不複製昨日，「我喜歡每天改變要做的事」。

Chef Bruno對於台灣時才並不陌生，據團隊透露，第一天安排主廚到明福餐廳用餐，他對炒米粉、白斬雞、九轉肥腸讚不絕口，除了喜愛台灣食物，他也喜歡泡溫泉，還許願希望有時間一遊故宮。

Chef Bruno的料理特色之一，是回歸「最純粹」的食材狀態，他擅長以最少的加工與調味，保留食材原始風味。在三二行館的這場期間限定餐會中，他將選用台灣在地當令食材，重新演繹法式料理，並以極簡的手法烘托出每一樣食材最動人的本質。像是被稱作「今日的顏色」的沙拉，繽紛如畫，用的是當季最好的蔬果；白蘆筍整只入碟，尾端綴以兩片綠葉，方便食客拿取，沾上經典的青豆泥調醬入口，清新風味爽甜可口。

他在巴黎餐廳常用的豬耳朵，也來到台灣，軟Q糯脆之外，帶有些許可可風味。此外，還有煎至半熟的紅喉、佐搭初漿的豆皮，泛著藍紫色彩的炸蝦、用蝶豆花上色，生甜蝦配以「很青的青豆仁」，每道料理看似還原食材本味，卻也突破我們對食材的想像。

據團隊透露，Bruno Verjus此行非常不容易，因為他認為，他是餐廳的靈魂，始終應該有他坐鎮，因此近年多半不離歐洲，此行遠赴台灣是極難得的機緣。

仲夏法餐風華Bruno Verjus客座

時間：5月20日至5月24日期間限定5天

地點：三二行館 Villa32（台北市北投區中山路32號）

預訂：餐會採全預約制，活動前即已滿席，但有少量原預定席次臨時釋出，只限午宴，可電洽：02-6611-8888轉行銷公關部

Bruno Verjus不端架子，與三二行館團隊合作無間。圖/三二行館提供
Bruno Verjus不端架子，與三二行館團隊合作無間。圖/三二行館提供
開放空間，料理過程全程可見。圖/三二行館提供
開放空間，料理過程全程可見。圖/三二行館提供
鸚哥魚料理，周邊一如生長環境樣態，有海藻與貝類。圖/三二行館提供
鸚哥魚料理，周邊一如生長環境樣態，有海藻與貝類。圖/三二行館提供
開放空間，料理過程全程可見。圖/三二行館提供
開放空間，料理過程全程可見。圖/三二行館提供
藍龍蝦與酸豆醬。圖/三二行館提供
藍龍蝦與酸豆醬。圖/三二行館提供
白蘆筍與青豆泥醬。圖/三二行館提供
白蘆筍與青豆泥醬。圖/三二行館提供
Bruno Verjus與巴黎餐廳同來的女主廚。圖/三二行館提供
Bruno Verjus與巴黎餐廳同來的女主廚。圖/三二行館提供

餐廳 食材 法式料理

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