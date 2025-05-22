網路口碑榜指標揭曉！2025全台十大人氣連鎖咖啡榜單大公開

你也是一天一杯咖啡嗎？

咖啡對許多現代人而言，早已不只是用來驅趕睡意的提神飲品，更成為生活中最不可或缺的儀式感。從清晨的第一口醒腦，到午後與朋友相聚談心的片刻，甚至是深夜靜坐在電腦前敲打鍵盤的時光，咖啡都為這些平凡的日常注入些許溫度和療癒。而在咖啡文化日益盛行的台灣，各大連鎖咖啡品牌如雨後春筍般林立，無論是走平價親民路線，還是主打高端的精品咖啡，能在競爭白熱化的咖啡市場中脫穎而出，可說是相當不易。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出10大人氣聲量最高的連鎖咖啡。其中，85度C排名第三、西雅圖打敗歐客佬精品咖啡擠進前五名，而榜單中的人氣冠軍更創下衝破89萬筆的驚人紀錄，穩拿網路聲量之巔。究竟哪些咖啡品牌是網友最關注的話題焦點呢？一起來揭曉榜單吧！

No.10 興波咖啡 Simple Kaffa

翻攝FB／Simple Kaffa Flagship 興波咖啡旗艦店

由世界咖啡師大賽（World Barista Championship，簡稱WBC）冠軍吳則霖創立的「興波咖啡」，目前在全台已開設七間分店。除了在高鐵、機場等旅客如織的場域展店外，前年更強勢進駐101大樓，為咖啡控帶來一場視覺與味覺兼具的高空感官饗宴。而最令人讚嘆的是，其不僅連續兩年被國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更獲得「全球50間最棒咖啡館」第一名的殊榮，成為台灣咖啡文化登上國際舞台的重要代表。不過，關於興波咖啡的價格在網路上也引發不小的討論，一名網友在PTT提問台灣名店咖啡豆為何比較貴？不少人回應表示「興波這個價其實不算貴，畢竟人家拿了一個世界冠軍」、「espresso本來就是興波強項，不是名店、是世界top」、「興波畢竟有世界冠軍當指標，我覺得這價位ok。」

No.9 成真咖啡 ComeTrue Coffee

發跡於台中審計新村的成真咖啡，目前已在全台擁有多間分店。店家主打咖啡飲品，同時也推出各式甜點與輕食，廣受年輕族群與親子客群的喜愛。創辦人王國雄還曾被欽點為王品集團的接班人，然而他卻毅然決然揮別老東家，投身創業挑戰並成立了成真咖啡。該品牌在經營成果上表現相當亮眼，除了拿下「2024臺中十大伴手禮」首獎，還榮獲2024年Asset永續典範獎，在推動永續發展上可說是相當不遺餘力。店家將獲利的50% 捐助「非洲潔淨水計畫」，協助當地興建水井並推動基礎衛生教育，實現「讓咖啡循環世界美好」的企業使命，也為台灣連鎖咖啡品牌樹立良好的企業典範。網友討論「看了一下他們的選店好像也是精挑細選，主要都在文青會出沒的地區，看來TA抓的很明確」、「這家根本是被咖啡耽誤的舒芙蕾店」。

No.8 CAFE!N 硬咖啡

「硬咖啡」的命名來自於咖啡師在挑選生豆時的專業判斷，豆子質地越硬代表品質越好，同時也想傳遞出品牌本身的超硬實力。其透過與國內外知名設計師和美食跨界聯名的合作，帶給咖啡控各種限量驚喜的體驗，打造出品味與潮流兼具的時髦咖啡品牌。而在永續浪潮的推動下，CAFE!N也是台灣首家取得「碳足跡」認證的咖啡品牌，致力於各項製程中盡可能降低產品碳排放，實踐對環境永續的承諾。對於許多忠實顧客而言，CAFE!N不僅代表一杯好咖啡，更是一種生活風格與綠色精神的展現。

No.7 cama 現烘咖啡專門店

翻攝FB／cama現烘咖啡專門店

只要是咖啡愛好者，相信都對「cama café 」不陌生。這個主打「手工挑豆、新鮮烘培」的連鎖咖啡品牌，目前在全台已有超過百家門市，遍佈各大都會區與交通便利的地點，成為許多民眾日常生活中最熟悉的存在。不少分店皆設有舒適的內用區，價格部分也走親民路線，因此相當受學生和小資族的歡迎。無論是帶著筆電來辦公、閱讀，還是與朋友聚會閒聊，這裡都提供了一個輕鬆自在的空間，讓喝咖啡不僅是享受風味，更是一種生活的品味與態度。而憑藉對咖啡品質的堅持與把關，「cama café 」在市場上備受肯定，不只曾在《東方快線網路市調》中，以高達9成比例奪下連鎖咖啡滿意度冠軍，還獲得《網路溫度計》2021網路口碑之星餐飲產業「策略卓越獎」，瞄準居家咖啡市場 咖啡產品年聲量成長360%。

No.6 歐客佬精品咖啡

在台灣精品咖啡的版圖中，「歐客佬」可說是最具代表性的品牌之一。自2006年創立以來，Oklao便堅持從源頭把關品質，走出一條與眾不同的咖啡之路。品牌最大的特色在於獨步全台的「農場直營、產銷合一」模式，從產地種植到產品直銷，全程一手掌握、層層把關，是台灣少數實現全流程一條龍的連鎖咖啡品牌。而此經營模式除了可以確保咖啡品質穩定外，也避免了中間商剝削利潤的情形，讓更多價值得以回饋到消費者身上。在Oklao的門市裡，除了販售自家農場精選的生豆與烘焙豆之外，還網羅了世界各國貿易商所交換的各國精品豆，以及上百種商用基礎豆種類，豐富多元的選擇，讓人彷彿踏上一場環遊世界的咖啡之旅，實現咖啡富翁的夢想。

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No.5 西雅圖極品咖啡 BARISTA COFFEE

翻攝FB／西雅圖極品咖啡-Barista咖灰鸚家族

創立於1997年的「西雅圖極品咖啡」，是全台第一個以重烘焙起家的咖啡連鎖店。早在星巴克登台之前，「西雅圖極品咖啡」便已搶先一步進入台灣的咖啡市場，成功掌握先機，甚至還被網友盛讚為是一個能與國際品牌抗衡的本土實力派。它不只見證了台灣咖啡文化的興起，更可說是陪伴無數人從即溶咖啡邁向精品咖啡的啟蒙角色，在眾多咖啡控心目中擁有一席無可取代的地位。目前該品牌在台灣和北京設有多家分店，門市設計以溫暖木質調搭配美式簡約風格為主，營造出優雅舒適的氛圍，成為許多人日常聚會、辦公、閱讀的好去處。雖然它或許不如其他連鎖品牌那般擁有打卡熱度，但憑藉多年歲月累積的好口碑，奠定其橫跨世代、深植人心的經典地位。

No.4 客美多咖啡 Komeda's Coffee

來自日本的「客美多咖啡 Komeda's Coffee」，是一家創立於1968年的連鎖咖啡品牌，總部設於愛知縣名古屋。2018年，客美多正式進軍台灣市場，在台北市開設全台第一家門市「南京建國店」，目前在全台已累積數十間分店。其門市裝潢承繼日本名古屋コメダ珈琲店的經典元素，以大量木質元素和復古紅絲絨沙發營造出有如自家客廳般的溫馨氛圍，並以「買咖啡送早餐」的優惠特色打響名號，深受不少小資族的青睞，也讓客美多在台灣市場迅速累積高人氣與好口碑。有不少網友甚至還會拿它跟其他大勢品牌做比較，「跟路易莎、星巴克比，隱私感比較強，而且椅子也好坐，每個位置都有插座，很適合聊天或辦公，餐點味道也不差」、「路易莎蠻擠的，コメダ比較有個人空間」、「台灣價位往上一點就是星巴克和比較專業烘豆的獨立咖啡廳，往下一點就是高中生自習和直銷的露易莎和85度c，客美在台灣的定位其實還蠻有市場的。」

No.3 85度C

翻攝FB／85度C

在台灣連鎖咖啡市場中，「85度C」絕對是佔有一席之地的經典品牌。自2004年創立以來，85度C便以「精品咖啡平價化」為理念，迅速攻占消費者的日常生活。不同於一般專注於咖啡飲品的品牌，85度C採取「咖啡＋蛋糕＋麵包」的複合經營模式，讓顧客能同時享受到咖啡香與甜點的療癒滋味，提升了整體消費體驗。該品牌憑藉著高性價比、多樣化品項的競爭優勢，讓它在台灣的市占率一直保持名列前茅的佳績，目前全台門市數量已超過四百餘間，從都市商圈到鄉間小鎮的轉彎處，隨處可見其招牌身影。無論是微餓嘴饞的午後時光，還是親友慶生的特殊日子，「85度C」早已深入台灣人的日常，國民咖啡品牌可說是當之無愧。

No.2 路易莎咖啡 LOUISA COFFEE

翻攝FB／路易莎咖啡Louisa Coffee(品牌總部)

於2006年創立的路易莎咖啡，目前全台門市數量已突破500間，並積極拓展海外版圖，於泰國、新加坡等地皆有設立據點。除了一般門市外，路易莎還積極透過異業結盟來拓展品牌影響力，像是與日本蔦屋書店南港店攜手合作，打造融合書香與咖啡香的文化空間，加上一貫不限時、有插座的貼心優勢，吸引不少文青和SOHO族流連駐足。另外，它還以創新模式帶來複合式「路易莎生活運動館」，讓顧客在運動健身之餘，還能順便享用路易莎獨家推出的生酮餐點、高蛋白飲品等餐點，滿足健身族群對營養與便利的雙重需求，堪稱一站式健身服務。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高峰落在2025年2月5日，因店家於社群上公告謝絕政治活動，慘遭支持罷免的青鳥出征，甚至灌爆路易莎品牌總部的臉書，該事件迅速在網路上引發熱議，不僅網紅館長陳之漢、台北市立委徐巧芯公開表態力挺，網路輿論也幾乎一面倒支持路易莎，使得當日聲量衝高至66,897筆。網友表示「我也覺得人家做生意，不參與政治活動是正確的選擇」、「路易莎好壞壞，我們一起用新台幣下架他」、「我本來只喝星巴克，現在要喝路易莎」。

No.1 星巴克 Starbucks

翻攝FB／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

毫無懸念，本次十大連鎖咖啡冠軍由星巴克所拿下，近一年網路聲量以896,647筆高居第一。身為全球最大的連鎖咖啡品牌，星巴克自1998年進軍台灣市場以來，便迅速掀起一股精品咖啡文化風潮。由統一企業獨資的星巴克，不僅以穩定的品質深受消費者信賴，更透過優雅舒適的空間設計，成功塑造出一種「生活風格」的品牌形象。無論是朋友小聚，還是一人靜享時光，這裡喝的不只是一杯咖啡，更是一種氛圍和品味。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，今年星巴克的聲量高點出現在2025年4月2日，因咖啡廳佔位事件頻傳，星巴克為此祭出最新公告，表示若離座超過一小時將收走佔位物品，期望藉此規定來杜絕該亂象，消息一出引發廣大網友熱烈迴響，當日聲量衝破6,279筆，帶動聲量高峰，網友討論「早該這樣做了，星巴克一堆空氣，卻都沒位置」、「非常贊成這種方式，減少沒有公德人的佔用，讓有需要的人可以使用」、「支持，消失一個小時還想要爭啥？」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月09日至2025年05月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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