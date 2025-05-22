STRAY KIDS忙內I.N 任義大利珠寶DAMIANI全球品牌大使

繼奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）之後，強調義大利純手工製作的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）宣佈，韓國超人氣男子團體STRAY KIDS成員I.N（Yang Jeong-in，梁精寅）正式擔任DAMIANI全球品牌大使。這位才華洋溢的K-POP樂壇新世代偶像，將領銜演繹今夏最新全球廣告形象，為品牌注入全新活力。

來自韓國的音樂才子I.N為JYP娛樂旗下活躍於國際舞台的全球人氣男團STRAY KIDS成員。在團體內擔任主唱的I.N，擁有獨特而富有層次的聲線，兼具溫柔情感與技術精準，無論是旋律段落、前奏鋪陳或深情抒情的抒發，都能完美詮釋，讓聽者沉醉於他細膩又動人的歌聲之中。他的音樂魅力，恰如其人——真摯、細膩而極具感染力，持續感動著來自世界各地的樂迷。這些優異特質，與DAMIANI在珠寶創作領域不斷追求卓越的品牌精神百分百契合，正是DAMIANI看中他的原因。

自2018年3月25日以迷你專輯「I am NOT」正式出道以來，I.N與STRAY KIDS迅速躍升為K-POP樂壇中最受矚目的新星之一，目前正展開第三次世界巡演「dominATE」，近期於拉丁美洲五座城市舉行八場巡迴演出，累積吸引約40萬名觀眾前往朝聖，而全球巡演亦將拓展至亞洲與大洋洲，預計至7月起延伸至日本、北美與歐洲等地，聲勢如日中天。I.N表示：「從今天開始，能正式成為DAMIANI全球品牌大使，親自詮釋義大利頂級工藝與獨特風格，是我莫大的榮耀。」

在這次釋出的全新形象照中，I.N演繹了DAMIANI經典的美好年代Belle Époque Reel系列珠寶。精妙獨特的設計，其靈感源自19世紀末「電影」這項充滿創造力的「移動」藝術，彷彿電影卷軸式貴金屬內環，輕輕觸摸，即可見到「0」與「1」符碼的自行旋轉。品牌創辦人Enrico Damiani在法國旅行時為此全新誕生的藝術創意深深震撼，回到他的工作室，將這樣深刻的意象繪製成具體的草稿，催生出這款令人回味無窮的珠寶，而其中最為暢銷的Belle Époque十字架項鍊，更進一步將兩個十字架的其中一個十字巧妙隱身在另一個十字之中，配戴起來時，兩個十字元素會隨之擺動，綻放出寶石內在的光采。