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STRAY KIDS忙內I.N 任義大利珠寶DAMIANI全球品牌大使

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI新任全球品牌大使I.N。圖／DAMIANI提供
DAMIANI新任全球品牌大使I.N。圖／DAMIANI提供

繼奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）之後，強調義大利純手工製作的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）宣佈，韓國超人氣男子團體STRAY KIDS成員I.N（Yang Jeong-in，梁精寅）正式擔任DAMIANI全球品牌大使。這位才華洋溢的K-POP樂壇新世代偶像，將領銜演繹今夏最新全球廣告形象，為品牌注入全新活力。

來自韓國的音樂才子I.N為JYP娛樂旗下活躍於國際舞台的全球人氣男團STRAY KIDS成員。在團體內擔任主唱的I.N，擁有獨特而富有層次的聲線，兼具溫柔情感與技術精準，無論是旋律段落、前奏鋪陳或深情抒情的抒發，都能完美詮釋，讓聽者沉醉於他細膩又動人的歌聲之中。他的音樂魅力，恰如其人——真摯、細膩而極具感染力，持續感動著來自世界各地的樂迷。這些優異特質，與DAMIANI在珠寶創作領域不斷追求卓越的品牌精神百分百契合，正是DAMIANI看中他的原因。

自2018年3月25日以迷你專輯「I am NOT」正式出道以來，I.N與STRAY KIDS迅速躍升為K-POP樂壇中最受矚目的新星之一，目前正展開第三次世界巡演「dominATE」，近期於拉丁美洲五座城市舉行八場巡迴演出，累積吸引約40萬名觀眾前往朝聖，而全球巡演亦將拓展至亞洲與大洋洲，預計至7月起延伸至日本、北美與歐洲等地，聲勢如日中天。I.N表示：「從今天開始，能正式成為DAMIANI全球品牌大使，親自詮釋義大利頂級工藝與獨特風格，是我莫大的榮耀。」

在這次釋出的全新形象照中，I.N演繹了DAMIANI經典的美好年代Belle Époque Reel系列珠寶。精妙獨特的設計，其靈感源自19世紀末「電影」這項充滿創造力的「移動」藝術，彷彿電影卷軸式貴金屬內環，輕輕觸摸，即可見到「0」與「1」符碼的自行旋轉。品牌創辦人Enrico Damiani在法國旅行時為此全新誕生的藝術創意深深震撼，回到他的工作室，將這樣深刻的意象繪製成具體的草稿，催生出這款令人回味無窮的珠寶，而其中最為暢銷的Belle Époque十字架項鍊，更進一步將兩個十字架的其中一個十字巧妙隱身在另一個十字之中，配戴起來時，兩個十字元素會隨之擺動，綻放出寶石內在的光采。

Belle Époque Reel系列珠寶的轉動，如今看來更似Instagram、YouTube等社群媒體影片不斷輪播的畫面，代表全新世代的不斷前行。鑲嵌最華美的鑽石，輕觸內圈，貴金屬環會有如捲軸般地旋轉圓形與長方形交錯的設計，中性百搭的雋永設計，無疑是日常配戴珠寶的不二首選。

DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金寬版戒指，90,300元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金寬版戒指，90,300元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金窄版項鍊，66,200元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金窄版項鍊，66,200元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列鉑金戒指，57,600元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列鉑金戒指，57,600元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K白金手環，21萬3,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K白金手環，21萬3,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金手環，21萬3,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金手環，21萬3,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K黃金手環，21萬3,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K黃金手環，21萬3,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金戒指，49,800元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金戒指，49,800元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K黃金戒指，49,800元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K黃金戒指，49,800元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K白金多鑽十字架項鍊，鑽石總重1.25克拉，43萬2,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K白金多鑽十字架項鍊，鑽石總重1.25克拉，43萬2,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金手鍊，11萬6,200元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金手鍊，11萬6,200元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI新任全球品牌大使I.N。圖／DAMIANI提供
DAMIANI新任全球品牌大使I.N。圖／DAMIANI提供

義大利 珠寶 品牌

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