獨／中壢人氣店「一生燒肉」無預警熄燈！接手餐廳曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
中壢人氣燒肉店「一生燒肉」無預警熄燈。圖／擷取自一生燒肉粉絲頁
中壢人氣燒肉店「一生燒肉」無預警熄燈。圖／擷取自一生燒肉粉絲頁

桃園的燒肉愛好者注意了！位於中壢的人氣燒肉店「一生燒肉」，近日在5月15日無預警熄燈，令許多粉絲相當錯愕。不過近日官方粉絲團也宣佈，未來原址將由「吃肉肉燒肉專門店」接手經營。

甫於2023年12月開幕的「一生燒肉」，店內主打日式燒肉吃到飽，提供有日本A5和牛霜降、A5和牛雪花、A5和牛牛排、M8-9澳洲和牛上蓋、伊比利豬梅花等精選肉品，還有海鮮丼飯、海虎蝦、日本扇貝、波士頓龍蝦等多種海鮮食材，通通採無限量供應，提供1,880、2,680元等不同價位方案。由於食材種類豐富，加上可以吃得到日本A5和牛，因此被許多網友暱稱為「中壢燒肉天花板」。在GOOGLE MAP累積超過1,600則評論，平均獲得4.4分。

雖然獲得大批網友支持，但是「一生燒肉」在5月15日無預警宣告熄燈。由於事發突然，加上許多消費者已經預先訂位，因此也引起網友不滿，表示「上週早就已經訂位週末聚餐了，今天才接到電話說營業到今天」、「昨天還在粉專詢問付費方式+訂位，今天卻打電話告知是最後一天營業」不過，一生燒肉停業僅4天之後，官方粉絲團又宣佈，「吃肉肉 燒肉專門店」正式接手一生燒肉原店址。未來的實際營業資訊，仍待官方正式宣佈。

燒肉 日本

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