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蘋果WWDC發表會6月10日凌晨登場 亮點、新品預測搶先看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蘋果全球開發者大會將於台灣時間6月10日凌晨1點以Keynote發表會揭開序幕。圖／蘋果提供
蘋果全球開發者大會將於台灣時間6月10日凌晨1點以Keynote發表會揭開序幕。圖／蘋果提供

今年蘋果全球開發者大會WWDC25議程稍早正式於官網揭曉，將於台灣時間6月10日凌晨1點以Keynote發表會揭開序幕，緊接著為期5天的豐富活動將免費開放所有開發者線上參與，有超過100場會議內容，深入介紹最新的Apple工具、技術與功能，以及平台更新，超過1,000位開發者和學生也有機會參與在Apple Park舉辦的特別活動。

Keynote發表會將透過蘋果官網、Apple TV app及Apple YouTube等平台直播，邀請全球果粉一同關注。而隨後於凌晨4點登場的Platforms State of the Union，將進一步聚焦開發者需求，介紹最新工具與技術框架，包括iOS 19、iPadOS 19、macOS 16、tvOS 19、visionOS 3以及watchOS 12上的開發趨勢與創新。

外媒預測，iOS 19將帶來比去年更大幅度的視覺改版，可能會採用visionOS風格的圓角與半透明設計，並再強化多工處理與跨裝置整合功能。

而去年壓軸登場的Apple Intelligence，在今年預計也會有進一步應用發表，將會開放自家AI模型供第三方開發者使用，讓應用程式能整合語意理解、通知摘要等功能，提升用戶體驗。相信大家也期待能夠聽到繁體中文版開放的消息。

此外，macOS 16預計導入與iOS和visionOS一致的設計語言，並加入AI工具以提升工作效率；watchOS 12則可能強化健康追蹤與AI建議功能，visionOS 3則更提升混合實境體驗。根據預測，今年所有平台不管在視覺設計、操作體驗都將更具一致性，功能上則是會加入更多AI技術，為使用者超前多想一步。

至於是否會有硬體產品發表？據傳聞指出，蘋果有可能會針對已經2年未更新的Mac Pro換上更強大的M系列晶片，另外，新一代AirTag，以及有螢幕的HomePod也有可能首度登場。

發表會

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