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顛覆威士忌收藏美學 格蘭路思The 51包裝變身金繼花器

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
格蘭路思「The 51」以英國永續礦物材質爵石（Jesmonite）打造專屬立柱外殼，藏家需以附贈錘具親手敲擊，才能解封內藏的珍稀酒液。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思「The 51」以英國永續礦物材質爵石（Jesmonite）打造專屬立柱外殼，藏家需以附贈錘具親手敲擊，才能解封內藏的珍稀酒液。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自蘇格蘭斯佩賽區的頂級單一麥芽威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes），發表品牌創立以來最高年份珍釀「The 51」。這款限量僅102瓶的傳世鉅作，不僅酒齡高達51年，更首度引入「破壞式美學」包裝設計，顛覆威士忌收藏概念。

「The 51」以英國永續礦物材質「爵石（Jesmonite）」打造專屬立柱外殼，藏家需以附贈錘具親手敲擊，才能解封內藏的珍稀酒液。拆解後的外殼，將由金繼藝術家修復成獨一無二的花器，讓每位收藏者都能擁有只屬於自己的藝術品。

格蘭路思表示，此設計象徵「從破壞中誕生新生」，也進一步傳遞出品牌對自然、永續與美學的深層思考。蘇富比全球威士忌主管 Jonny Fowle則表示：「『The 51』凝聚格蘭路思對優雅本質，與細緻工藝的不懈追尋，這款珍釀不僅大膽致敬自然中那份脆弱卻堅韌的力量，更為藏家獻上一場前所未見的體驗。」

「The 51」靈感源自格蘭路思莊園中悄然綻放的野生斑紋蘭花，象徵自然中最脆弱卻堅韌的生命力量。酒體由斯佩賽獨有的純淨三倍軟水釀造而成，質地細膩、風味如詩，宛如香水般擁有多層次花果香，將時間與工藝化為一場極致感官體驗。由格蘭路思首席釀酒師Laura Rampling，精選兩款珍稀酒液調和而成，一款如野蘭花般芬芳細緻，一款則展現深邃醇厚的基調。兩款酒液歷經至少51年的歲月淬鍊，完美交織出獨特的花果香氣與絲絨口感。

首席釀酒師 Laura Rampling 指出：「『The 51』是工藝、時間與自然交匯的完美瞬間，優雅如詩卻充滿力度，不只是一款威士忌，更是一場感官旅程，品飲時宛如漫步於莊園之中，感受野生蘭花從柔美到深沉馥郁的花香，層層遞進、令人屏息。」

格蘭路思長年致力於以極致工藝打造酒如藝品的風格。酒廠擁有斯佩賽地區極為稀有的私有三倍軟水泉源，並使用自1879年沿用至今的慢藝蒸餾器，以11小時蒸餾出優雅花香與細膩層次的酒液，不加焦糖著色，保留最純粹原色。品牌旗下酒款屢獲國際肯定，包括18年與25年威士忌分別於舊金山國際烈酒大賽、國際烈酒挑戰賽與IWSC勇奪金牌與雙金，持續穩居當代頂級威士忌之列。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭路思18年甫於國際烈酒挑戰賽（International Spirits Challenge）榮獲銀牌，並於舊金山國際烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition）勇奪雙金殊榮。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思18年甫於國際烈酒挑戰賽（International Spirits Challenge）榮獲銀牌，並於舊金山國際烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition）勇奪雙金殊榮。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思首創「破壞式美學」概念，將酒瓶封存於堅固外殼之中，邀請酩家親手擊碎外殼，取出珍稀之藏。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思首創「破壞式美學」概念，將酒瓶封存於堅固外殼之中，邀請酩家親手擊碎外殼，取出珍稀之藏。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思攜手金繼藝術家，以細膩工藝與金漆修復外殼，最終金繼藝術花器上的裂痕如同斑紋蘭花的花瓣紋路，是世上唯一、獨一無二的藝品。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思攜手金繼藝術家，以細膩工藝與金漆修復外殼，最終金繼藝術花器上的裂痕如同斑紋蘭花的花瓣紋路，是世上唯一、獨一無二的藝品。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思25年於國際葡萄酒及烈酒大獎（International Wine and Spirits Awards）榮膺2024烈酒銀牌，並於國際烈酒挑戰賽與舊金山國際烈酒大賽分別摘下金牌與雙金。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思25年於國際葡萄酒及烈酒大獎（International Wine and Spirits Awards）榮膺2024烈酒銀牌，並於國際烈酒挑戰賽與舊金山國際烈酒大賽分別摘下金牌與雙金。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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