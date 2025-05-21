CELINE全新高定香水UN ÉTÉ FRANÇAIS 捕捉南法夏日

隨著夏日假期到來，法國時尚品牌CELINE推出高訂香水系列中的最新作品 ——UN ÉTÉ FRANÇAIS，延續了「高級時裝品牌高訂香水」的傳統，是CELINE對「新浪潮」世代回憶致敬之作，也是是品牌高訂香水系列中的第13款香氛。這款象徵著自由與輕鬆無憂的生活態度的氣味，不僅透過嗅覺體現CELINE一直以來珍視的核心價值，也為日用香氛增添最具夏日氣息的新選擇。

UN ÉTÉ FRANÇAIS香水致敬聖特羅佩的夏日時光。緩緩喚醒度假的氣息，那熟悉的嗅覺記憶，宛如重返那段烙印在腦海中的夏日時光。海風縈繞輕拂，耳邊回盪著海浪聲與身體感受著夏日暖陽。金雀花的金黃小花散發著細膩淡淡的椰香，橙花閃耀其間，並揉入苦橙葉那微微的一絲甘苦，花香愈發濃郁。在純淨湛藍晴空下，海浪的清新讓沐浴在陽光下的金色肌膚緩緩甦醒香草粉的香味慢慢飄來，綿延著金雀花柔和的夏日氣息，悄然留下細膩而真實的感官記憶。

正如CELINE高訂香水系列所有作品的標誌特色，UN ÉTÉ FRANÇAIS尾調獨有的粉質香調。在全戲列12款高定香水作品中，日間香氛包括PARADE彰顯、SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS聖日爾曼、COLOGNE FRANÇAISE法式古龍、DANS PARIS緣氛巴黎、LA PEAU NUE流露、ZOUZOU、RIMBAUD蘭波、BOIS DORMANT 夢林、EAU DE CALIFORNIE 加州、與UN ÉTÉ FRANÇAIS；三款晚間香氛為REPTILE不羈、BLACK TIE禮服、NIGHTCLUBBING夜未央。