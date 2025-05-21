拿坡里年中慶開跑！大披薩、5塊炸雞特價199元

「拿坡里披薩．炸雞」2025年中慶將於5月22日熱烈登場，一路優惠至6月4日，邀請全民一起大口吃披薩、大口咬炸雞。來店外帶或內用，任選口味的大披薩只要 199 元（原價 390 元），拿坡里人氣王五塊炸雞也同步下殺至 199 元（原價 325 元）6.1折。

此外，限時三天加碼活動，5月22日至5月24日，只要身分證明文件中擁有連號「199」，凡購買大披薩或五塊炸雞，除了享有特價199元外，還可加購1.25公升可樂只要1元的幸運好康。除了主打的披薩與炸雞，還有多款人氣小點同步推出優惠價格：現炸金黃脆薯 40 元（原價 50 元）、香草風味烤雞翅 50 元（原價 90 元）、香酥雞塊 70 元（原價 90 元），多樣選擇、自由搭配。

活動期間，使用「全支付」單筆消費滿 200 元，立即享有3%回饋，新戶再加碼，首筆滿額再送50元全點，優惠直接疊加，要讓消費者省錢爽賺一波。