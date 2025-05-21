誠品台南店試營運日曝光 教育藝文工作者有機會獲厚禮

備受期待的獨棟誠品書店「誠品生活台南」，宣布將於28日試營運。誠品今天表示，誠品生活台南將以全新4層樓6000坪的規模落腳古都，其中挑高10米優雅壯闊的雙層書店，將成為南台灣書量最豐富的書店，並打造獨樹一格的「誠品繪本公寓」，集結歐美日多國重量級繪本作家作品進駐。

誠品生活台南位於台南新興園區，鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等知名景點。誠品表示，全新雙層誠品書店擁有暖陽、天井，與讀者共構最美書店端景，豐富藏書以美術設計與建築類書籍最多元，還包括台灣文學角落、觀點放送策展牆、黑膠音樂，以及大小朋友都喜愛的文具館。

「誠品生活台南」將擁有南台灣最大的誠品兒童館，更特別打造「誠品繪本公寓」，除了台灣在地繪本作家，也匯集英國、美國、加拿大、法國、義大利、日本、南韓等多國著名繪本插畫家作品齊聚，宛如比鄰而居。曾獲國際安徒生插畫大獎的兒童圖畫書大師「安野光雅」、獲時代雜誌封為童書界畢卡索的美國繪本作家「莫里斯．桑達克」、韓國首獲國際安徒生插畫獎項的藝術家「蘇西．李」等帶來豐富多彩創作，邀請大小讀者與不同時空背景的精彩繪本故事相遇。