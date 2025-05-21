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積家The Collectibles典藏系列 巴黎6月首發網路限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
第四回The Collectibles典藏系列預計將呈現的骨董Duoplan Chaine腕表，纖巧的面盤上並有著Duoplan字樣。圖／積家表提供
第四回The Collectibles典藏系列預計將呈現的骨董Duoplan Chaine腕表，纖巧的面盤上並有著Duoplan字樣。圖／積家表提供

誠實認識過去、才能理解當下所在位置的真正意義。積家（Jaeger-LeCoultre）近日發表第四個The Collectibles典藏系列，涵蓋1920至1970年代的10款精選時計，並以此紀念Duoplan機芯的問世100年。

歷史源自1833年瑞士的積家（Jaeger-LeCoultre）可能是當今創作力豐沛、極少數的頂級表廠。由於品牌100%使用自製機芯，加上超過190年的歷史，品牌先在2023年1月發表了第一個The Collectibles典藏系列，該系列是由官方重新搜羅骨董表、進行維修後並再販售。這項計畫除了展現積家具有100%修復骨董表的能力，這意味著即便零件已然停產，然積家也能為了特殊需求重新製作，讓一只數十年前的骨董作品煥然一新，並為收藏家與愛好者提示了往日的時光與其意義。

第四回的The Collectibles典藏系列共包含20世紀製表「黃金時期」研發的17只經典腕表，其中並有10只少見的女士表款，並將搭配Duoplan或101型機械機芯、這將讓表款擁有纖細小巧的造型，宛如隨身的精緻珠寶，此舉也在見證積家經典的Duoplan機芯的問世100年紀。一本特製的《The Collectibles》大書將紀述著此一系列17只表款的背後故事與時代意義；該系列將正式於6月13日發表，同時該系列將從6月13日至7月27日起，先於積家的巴黎芳登廣場專賣店內與《The Collectibles》書籍一同展出。

每一只The Collectibles典藏系列表款都將附上積家的歷史檔案資料摘錄、《The Collectibles》專書，一條與腕表風格契合的全新皮表帶，如表款原本搭配一體式金屬表帶則不在此例。想知道自己手上的一只積家背後擁有何等的故事？來看書吧！

積家將在六月發表第四回的The Collectibles典藏系列。圖／積家表提供
積家將在六月發表第四回的The Collectibles典藏系列。圖／積家表提供
第四回The Collectibles典藏系列預計將呈現的骨董Duoplan Chaine腕表，其中並使用了積家最迷你的101機械機芯，讓手表更接近隨手的輕珠寶。圖／積家表提供
第四回The Collectibles典藏系列預計將呈現的骨董Duoplan Chaine腕表，其中並使用了積家最迷你的101機械機芯，讓手表更接近隨手的輕珠寶。圖／積家表提供
The Collectibles典藏系列是由積家搜羅骨董表並修復、再販售的計畫，展現了頂級表廠的歷史與實力。圖／積家表提供
The Collectibles典藏系列是由積家搜羅骨董表並修復、再販售的計畫，展現了頂級表廠的歷史與實力。圖／積家表提供

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