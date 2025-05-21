聽新聞
0:00 / 0:00
非物質遺產苗繡入服裝設計 SHIATZY CHEN再現遠古浪漫
本地時裝品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳早早前進巴黎時裝周多年，並頻頻邀請重量級國際明星成看秀嘉賓。品牌近日進駐忠孝東路精品全新亮點的Diamond Towers台北之星開設專門店，今日店上並帶來2025秋冬「無邊」系列，一次展演30套show piece與10只經典包款，並將中國貴州苗族的手工藝注入細節，詩意呈現遠古的神話浪漫。
原就以刺繡、繁複手工藝讓成衣具有相似高訂工藝細節的SHIATZY CHEN，這回將眼光投向中國貴州苗族特有的「苗繡」技法。在苗族文化中，刺繡取代了文字與書寫，成為故事與記憶的體現，SHIATZY CHEN的2025秋冬「無邊」系列於是以苗繡為引，將苗族神話中象徵萬物始源的「蝴蝶媽媽」、「泡泡」，以及孵化宇宙萬物的「脊宇鳥」、龍、魚等元素轉化為開版緹花、烏干紗印花，成為服裝上的獨有表情並貫穿了地理與時態。
由於此批布料織品是先送往貴州進行苗繡，完成後才回返台灣進行製衣，耗費的時間成本皆大幅提升。唯SHIATZY CHEN先前曾與一位擁有苗繡背景的工匠合作、工匠經多年蘇繡技藝養成，日前已返鄉並在貴州成立專屬刺繡工坊，除了成為夏姿未來苗繡創作的合作基地，也等同讓SHIATZY CHEN未來同時擁有苗繡、蘇繡兩種工藝特色。
本次SHIATZY CHEN台北之星Diamond Towers專門店上特別陳列了30套大秀發表設計，將巴黎時裝周、貴州苗族工藝、台北，時空重疊。苗繡同時「翻」上了夏姿包款，結合信封包、如意包、化妝盒包......透過10種不同苗繡，為玉鐲包款賦予全新活力。本次展出將僅至5月23日，同時佔地約30坪之SHIATZY CHEN台北之星Diamond Towers專門店並預計將在六月中旬、正式開幕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言