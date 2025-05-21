人間芭比SOMI辣翻101 可愛自爆「來台三天餐餐配珍奶」

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聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓星SOMI全昭彌為The North Face台北101門市擴大升級開幕特別站台。記者王聰賢／攝影
韓星SOMI全昭彌為The North Face台北101門市擴大升級開幕特別站台。記者王聰賢／攝影

戶外品牌The North Face台北101門市擴大升級開幕，特別邀請韓星SOMI全昭彌站台，今日活動現場吸引許多粉絲為她而來，現場尖叫聲、閃光燈不斷。SOMI於本周一提前抵台，她今天透露，她餐餐都在喝珍珠奶茶，至今已喝了五杯，笑說好像有點喝太多。

SOMI也談到這次台灣行，有特別前往行天宮，她說「有特別許願，也獲得了聖筊，相當開心」。受訪過程她看到粉絲拿出簽名板，她立即走向粉絲拿著簽名版為粉絲簽名，她說「因為我昨天有在行天宮許願，今天我也想幫粉絲完成心願。」

她今天穿著UE系列灰橄欖綠黑色吊帶長洋裝(台北101門市搶先獨賣款)，內搭短褲，特別拉開洋裝拉鍊露出美腿，整體造型帥氣又不失辣度。由於The North Face是戶外品牌，她被問及最想挑戰的運動是什麼，她一臉興奮說「享挑戰極限運動」並強調「危險的」。

The North Face台北101門市擴大升級，擁有全台最完整產品支線，店型設計靈感汲取台灣自然意象融合「竹、林、山、石」四大元素，也呼印品牌精神「Never Stop Exploring探索永不停止」，店內中央設置以玉山山形為靈感的動態展示裝置，2025 春夏商品亦同步登場，並推出更豐富完整的 Urban Exploration（UE）系列新作，門市也特別設置「WILD OF COMMUNITY山野之營」，展示著最新The North Face戶外裝備。

The North Face台北101門市擴大升級開幕。圖／The North Face提供
The North Face台北101門市擴大升級開幕。圖／The North Face提供
The North Face台北101門市擴大升級開幕。圖／The North Face提供
The North Face台北101門市擴大升級開幕。圖／The North Face提供
韓星SOMI全昭彌為The North Face台北101門市擴大升級開幕特別站台。記者王聰賢／攝影
韓星SOMI全昭彌為The North Face台北101門市擴大升級開幕特別站台。記者王聰賢／攝影
The North Face台北101門市擴大升級開幕。圖／The North Face提供
The North Face台北101門市擴大升級開幕。圖／The North Face提供

品牌 台北101

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