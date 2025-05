人間芭比SOMI辣翻101 可愛自爆「來台三天餐餐配珍奶」

戶外品牌The North Face台北101門市擴大升級開幕,特別邀請韓星SOMI全昭彌站台,今日活動現場吸引許多粉絲為她而來,現場尖叫聲、閃光燈不斷。SOMI於本周一提前抵台,她今天透露,她餐餐都在喝珍珠奶茶,至今已喝了五杯,笑說好像有點喝太多。

SOMI也談到這次台灣行,有特別前往行天宮,她說「有特別許願,也獲得了聖筊,相當開心」。受訪過程她看到粉絲拿出簽名板,她立即走向粉絲拿著簽名版為粉絲簽名,她說「因為我昨天有在行天宮許願,今天我也想幫粉絲完成心願。」

她今天穿著UE系列灰橄欖綠黑色吊帶長洋裝(台北101門市搶先獨賣款),內搭短褲,特別拉開洋裝拉鍊露出美腿,整體造型帥氣又不失辣度。由於The North Face是戶外品牌,她被問及最想挑戰的運動是什麼,她一臉興奮說「享挑戰極限運動」並強調「危險的」。

The North Face台北101門市擴大升級,擁有全台最完整產品支線,店型設計靈感汲取台灣自然意象融合「竹、林、山、石」四大元素,也呼印品牌精神「Never Stop Exploring探索永不停止」,店內中央設置以玉山山形為靈感的動態展示裝置,2025 春夏商品亦同步登場,並推出更豐富完整的 Urban Exploration(UE)系列新作,門市也特別設置「WILD OF COMMUNITY山野之營」,展示著最新The North Face戶外裝備。