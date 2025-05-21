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「東港黑鮪魚吃到飽」988元起！爽吃中腹握壽司、刺身

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「狗一下居酒食堂」，自5月23日起，限時推出「東港鮪魚祭」。圖／馬辣提供
「狗一下居酒食堂」，自5月23日起，限時推出「東港鮪魚祭」。圖／馬辣提供

每年春夏交際，正是東港黑鮪魚肥美的時刻。馬辣集團旗下「狗一下居酒食堂」，自5月23日起，限時推出「東港鮪魚祭」，以新鮮直送的東港黑鮪魚為主角，推出8款特色料理。另外針對忠孝店限定的吃到飽方案，還可升級「黑鮪魚吃到飽」，讓賓客盡興享用黑鮪魚的肥美滋味。

「狗一下居酒食堂」目前共有公館、忠孝、西門等3間分店，主打多樣化的日式料理。5月23日至6月30日期間，狗一下打造「東港鮪魚祭」，以黑鮪魚搭配主廚手藝，推出「黑鮪魚中腹刺身」、「黑鮪魚蔥花軍艦」、「黑鮪魚握壽司」、「黑鮪魚創意手卷」等8種品項，各有不同特色，最低每份120元起。

三間分店中，忠孝店獨家推出每日限量的「日料吃到飽」方案，可以無限享用軟殼蟹手捲、鮭魚毛毛蟲壽司、炙燒比目魚鰭邊握、松露和牛握壽司、自製午魚一夜干、美國無骨牛小排串燒等招牌特色料理，每人988元起。活動期間凡提前訂位預約，也可免費升級「黑鮪魚吃到飽」，依照不同方案，可無限享用「黑鮪魚軍艦」、「黑鮪魚刺身」、「黑鮪魚中腹握」等限定料理，升級不加價，讓喜愛黑鮪魚的民眾，可以輕鬆大口開吃。

黑鮪魚軍艦。圖／馬辣提供
黑鮪魚軍艦。圖／馬辣提供
東港直送的「黑鮪魚刺身」，滋味鮮美。圖／馬辣提供
東港直送的「黑鮪魚刺身」，滋味鮮美。圖／馬辣提供
「黑鮪魚中腹握」，肉質細緻、油花豐富。圖／馬辣提供
「黑鮪魚中腹握」，肉質細緻、油花豐富。圖／馬辣提供
每日限量供應的「黑鮪魚中腹」。圖／馬辣提供
每日限量供應的「黑鮪魚中腹」。圖／馬辣提供

黑鮪魚 生魚片 吃到飽

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