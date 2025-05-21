聽新聞
0:00 / 0:00
「東港黑鮪魚吃到飽」988元起！爽吃中腹握壽司、刺身
每年春夏交際，正是東港黑鮪魚肥美的時刻。馬辣集團旗下「狗一下居酒食堂」，自5月23日起，限時推出「東港鮪魚祭」，以新鮮直送的東港黑鮪魚為主角，推出8款特色料理。另外針對忠孝店限定的吃到飽方案，還可升級「黑鮪魚吃到飽」，讓賓客盡興享用黑鮪魚的肥美滋味。
「狗一下居酒食堂」目前共有公館、忠孝、西門等3間分店，主打多樣化的日式料理。5月23日至6月30日期間，狗一下打造「東港鮪魚祭」，以黑鮪魚搭配主廚手藝，推出「黑鮪魚中腹刺身」、「黑鮪魚蔥花軍艦」、「黑鮪魚握壽司」、「黑鮪魚創意手卷」等8種品項，各有不同特色，最低每份120元起。
三間分店中，忠孝店獨家推出每日限量的「日料吃到飽」方案，可以無限享用軟殼蟹手捲、鮭魚毛毛蟲壽司、炙燒比目魚鰭邊握、松露和牛握壽司、自製午魚一夜干、美國無骨牛小排串燒等招牌特色料理，每人988元起。活動期間凡提前訂位預約，也可免費升級「黑鮪魚吃到飽」，依照不同方案，可無限享用「黑鮪魚軍艦」、「黑鮪魚刺身」、「黑鮪魚中腹握」等限定料理，升級不加價，讓喜愛黑鮪魚的民眾，可以輕鬆大口開吃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言