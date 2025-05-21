「東港黑鮪魚吃到飽」988元起！爽吃中腹握壽司、刺身

每年春夏交際，正是東港黑鮪魚肥美的時刻。馬辣集團旗下「狗一下居酒食堂」，自5月23日起，限時推出「東港鮪魚祭」，以新鮮直送的東港黑鮪魚為主角，推出8款特色料理。另外針對忠孝店限定的吃到飽方案，還可升級「黑鮪魚吃到飽」，讓賓客盡興享用黑鮪魚的肥美滋味。

「狗一下居酒食堂」目前共有公館、忠孝、西門等3間分店，主打多樣化的日式料理。5月23日至6月30日期間，狗一下打造「東港鮪魚祭」，以黑鮪魚搭配主廚手藝，推出「黑鮪魚中腹刺身」、「黑鮪魚蔥花軍艦」、「黑鮪魚握壽司」、「黑鮪魚創意手卷」等8種品項，各有不同特色，最低每份120元起。