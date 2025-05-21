BREEZEONLINE端午節禮品熱 成長估破四成

端午節將至，BREEZEONLINE今年觀察到消費者更傾向購買精品化、健康化與設計感齊發的端午禮盒，因此今年特別嚴選全台27家話題美食與送禮名店，推出近百款「星級主廚名粽特輯」，開賣至今整體端午節禮品銷售額已較去年同期成長25%，預估整體檔期將達40%成長，反映出消費者對健康食材與精品送禮的高度需求。

其中素粽銷售表現格外亮眼，成為今年最受關注的禮盒類別之一，民眾健康飲食意識抬頭，帶動少負擔食材的購買熱潮，「陽明春天－嚴選素粽禮盒」穩居銷量前五，而初登場的「膳馨－紅藜珍菇素粽禮盒」也快速上榜，展現驚人潛力。此外，BREEZEONLINE即日起更加碼「晚鳥限定」活動，即日起至5/31(六)凡於端午禮贈專區選購商品，結帳時輸入優惠碼【F55】，可享現行優惠再打95折，讓送禮更超值，錯過早鳥也不怕。

BREEZEONLINE去年以台北晶華酒店禮盒最為熱銷，因此今年持續推出知名五星飯店及名廚類品牌，目前銷量前五的端午節禮品為：「台北晶華酒店－干貝八寶粽禮盒」、「寒舍－海味雙饗粽」、「陽明春天－嚴選素粽禮盒」、「長榮鳳凰酒店．礁溪－梅干扣肉粽禮盒」、「台南遠東香格里拉飯店－無錫燒肉粽禮盒」。其中「台北晶華酒店－干貝八寶粽禮盒」以蔥酥、金鉤蝦與魷魚細火爆香，交織出層層濃郁香氣，內餡匠心搭配肥瘦恰好的豬肉、珍稀干貝、厚實香菇與綿密鹹蛋黃，是經典臺菜工藝的極致展現，傳遞節慶美意的首選之作。「寒舍－海味雙饗粽」由頂級日本海鰻以及鮮美干貝入粽，鬆軟糯米提升口感，酒香也為粽子增添滿滿香氣，每一口都能嚐到濃濃海味與老師傅的手工廚藝。「陽明春天－嚴選素粽禮盒」則嚴選北港綿密花生、埔里碩大香菇與鮮甜栗子，融合Q彈糯米與粽葉清香，打造自然純粹的健康風味。

今年初登場的特色新品也備受注目，包括「膳馨－紅藜珍菇素粽禮盒」、「富錦樹台菜香檳－星級珍鮑干貝粽禮盒」、「Elisa's Wonderland－端午竹籃甜點餅乾禮盒」，其中素粽買氣升溫，健康取向受青睞，「膳馨－紅藜珍菇素粽禮盒」以營養紅藜結合多款香菇類，口感豐富，讓民眾在端午節享受道地美味的同時，也照顧到了健康；星級粽搶攻高端送禮市場，「富錦樹台菜香檳－星級珍鮑干貝粽禮盒」讓端午佳節也能享受米其林饗宴，嚴選鮑魚、北海道干貝、台灣野生烏魚子相融合，主廚私房配方拌炒入特選糯米中，奢華鮮味與粽葉清香帶來豐富味蕾層次；「Elisa's Wonderland－端午竹籃甜點餅乾禮盒」以抹茶龍舟、紅麴兔子與茶香餅乾傳遞節日祝福，搭配限定「粽子酥」與手工竹籃設計，成為端午送禮的雅緻選擇。