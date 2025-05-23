穩如鈦山 TITANSHIELD 固態行動電源開箱實測：支援三合一無線快充

近年來，消費者對行動電源的需求不再僅止於充電效率與容量，更關注產品在安全性、攜帶性與裝置兼容性上的表現。來自 grantclassic 的全新行動電源產品——穩如鈦山 TITANSHIELD，即是在此背景下推出，主打固態鋰電芯、支援三合一無線充電（MagSafe／Apple Watch／AirPods），並具備獨特的客製化背板選項。

品牌核心訴求「只發電，不發火」，直接點出其對電池安全性的高度重視。

圖／有你共創提供

外觀設計：簡潔俐落，輕薄易攜

TITANSHIELD 本體尺寸約為 106mm x 70mm x 11mm，重量不到 150g，接近一張信用卡的體積。外殼採用鋁合金搭配玻璃面板材質，整體設計偏向極簡風格，無螺絲外露，邊角圓潤。背面配置磁吸模組區域，可與支援 MagSafe 的 iPhone 精準對位。

無論是放入口袋、隨手夾在手機背面或收納於小包中，都具備良好的便攜性，符合現代用戶的日常移動需求。

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三合一無線充電：支援多設備同步供電

TITANSHIELD 支援 MagSafe 無線快充，最高功率可達 15W，並內建 Apple Watch 磁吸充電模組，另可為 AirPods 等支援 Qi 協議的裝置進行無線供電。在實測中：

- iPhone 15 Pro 實際無線輸出約 15W，穩定供電

- Apple Watch SE 能正常充電並磁吸固定

- 同時啟動兩台裝置供電亦維持良好溫控表現

此外，產品亦配備 USB-C 埠口，輸出跟輸入同一個位置，更為簡潔方便，提供最高 20W 有線 PD 快充輸出，10000mAh版本則有45W快充，兼顧多種裝置需求。

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固態電芯：提升安全性與使用壽命

相較傳統液態鋰電池，TITANSHIELD 採用固態電芯，具備更高的熱穩定性與結構完整性。根據廠商提供資料，固態電池即使遭遇物理刺穿或重壓，亦不會產生燃燒、冒煙等熱失控反應，顯著降低行動電源在極端環境下的安全風險。

這類電芯技術雖尚未在市場全面普及，但已逐漸成為高階便攜電源產品的趨勢之一。TITANSHIELD 即屬此類先行採用的消費型應用實例。

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客製化背板設計：兼具功能與品牌延伸

TITANSHIELD 提供背板客製服務，支援印製企業 LOGO、圖樣或個人設計圖案，適用於企業禮贈品、IP 合作授權或個人化商品開發。對於零售通路、KOL 或品牌主而言，可作為差異化銷售的延伸策略。

極限實測：插針直戳、切割打開，依然穩如鈦山

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為了驗證 TITANSHIELD 所採用的固態電芯是否真正具備「不燃燒、不爆炸」的安全特性，我們進行了高風險破壞實測：

- 直接以金屬針刺入電芯核心，無明火、無冒煙，無任何異常反應

- 以刀片切割電芯結構，可見內部為凝膠態固體，無液體滲出

與市售標榜「固態」但實為液態包裝電池產品比較**，部分他牌樣品出現冒煙現象，TITANSHIELD 全程穩定

這些實測畫面不僅證明其固態電芯名副其實，也凸顯市面上許多標榜「固態」的產品實際仍採用液態鋰電池。TITANSHIELD 所展現的真實抗毀性能與高度穩定，讓「只發電，不發火」成為最具說服力的安全標籤。

總結：新一代便攜電源的安全與整合典範

【穩如鈦山 TITANSHIELD 固態行動電源】在產品結構、安全性、無線充電整合度與可擴充性等面向表現均衡，是目前市面上少數結合固態電芯與 MagSafe 三合一無線充的行動電源之一。品牌所提出的「只發電，不發火」，不僅是宣傳語，更反映其設計初衷與產品定位。

對追求裝置整合、安全可靠與長期使用耐久度的使用者而言，TITANSHIELD 是值得納入選購清單的解決方案。