NUPASTAx林聰明沙鍋魚頭x天利食堂 3品牌跨界聯名做公益

國內3大人氣美食品牌：唯賀國際餐飲集團旗下「NUPASTA」與「天利食堂」，攜手嘉義72年排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，推出限定聯名餐點，端出台灣少見「義式x日式x台味」跨界融合之作，聯名攜手做公益，聯名餐點6月2日開賣，上午在嘉義市林聰明沙鍋魚頭嘉義總店（呷意館），舉辦聯名美食新品公益發表會。

現場寶客雲集，包括唯賀國際餐飲集團總經理吳家德、林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧，以及受贈的安得烈慈善協會執行長羅紹和、財團法人若竹兒教育基金會董事長林朋輝，共同見證這場「義日嘉味」延伸的愛心。賓客們低頭為三峽重大車禍罹難者默哀。

聯名餐點6月2日至8月31日，在全台「NUPASTAJ與「天利食堂」門市限時供應。每售出1份主餐，「NU PASTA」與「天利食堂」捐出20元給「安得烈慈善協會」與「若竹兒教育基金會」，讓這場跨界合作，不只是風味融合，更是3個品牌對社會溫度共同實踐，把用心愛心送到真正需要被照顧的地方。

歷時近半年籌備規畫，從食材研發到品牌理念磨合，3方秉持對土地、風味與人情熱情。「NU PASTA」將「林聰明沙鍋魚頭」特製「聰明醬」入菜，開發中西合璧義大利麵與焗飯，聯名打破你對義式料理的印象，沙茶醬不只入鍋，還闖進焗飯與義大利麵裡，用台味魂顛覆義式經典，展現義式料理創意轉譯，顛覆你對沙茶醬想像。

「天利食堂」以招牌絹豆腐鍋與細拉麵結合「林聰明經典沙鍋菜」，打造台灣第1碗「沙鍋系拉麵」。在天利食堂詮釋下，「沙鍋菜」首度化身日式拉麵湯頭，開創全新鍋系拉麵風格。

相較於講究師承的日式湯底，這碗來自嘉義傳承三代的湯頭，重新詮釋家常風味的細膩層次，帶出熟悉又創新的餐桌記憶，並著重於「人情味與記憶感」，是台灣街頭熟悉鍋香，入口不是衝擊，而是「嘉」的味道。

吳家德說，「品牌不僅是美味代名詞，更是社會責任延伸，透過聯名，希望讓愛心與美味一同延續，幫助更多需要幫助的人。」林佳慧表示，「料理能夠提供人們幸福感，用做給家人品嘗的心、傳遞一份溫暖，願這份美好的料理，也能延續到每個人的味蕾裡。」